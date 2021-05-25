Belediye Vergi Ödemelerinde 31 Mayıs Hatırlatması

Vatandaşlar ilan ve reklam vergilerini Büyükşehir Belediyesi veznelerine yatıracakları gibi, www.malatya.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de yatırabilecekler.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bağılı Gelirler Şube Müdürü Abdulkadir Ekici yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerimizin, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlarımızın sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Ayrıca vatandaşlarımız ödemelerini mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyemiz veznelerine yapabilecekleri gibi www.malatya.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de günün 24 saati gerçekleştirilebileceklerdir” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)