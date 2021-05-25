Ekonomi-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Mayıs 2021 Salı 15:20

Belediye Vergi Ödemelerinde 31 Mayıs Hatırlatması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İlan Reklam Vergisi’nin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona eriyor.

Belediye Vergi Ödemelerinde 31 Mayıs Hatırlatması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Vatandaşlar ilan ve reklam vergilerini Büyükşehir Belediyesi veznelerine yatıracakları gibi, www.malatya.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de yatırabilecekler.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bağılı Gelirler Şube Müdürü Abdulkadir Ekici yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerimizin, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlarımızın sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Ayrıca vatandaşlarımız ödemelerini mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyemiz veznelerine yapabilecekleri gibi www.malatya.bel.tr internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden de günün 24 saati gerçekleştirilebileceklerdir” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Lojistik imkanların artmasını beklerken bir viyadüğe alternatif üretemedik” “Lojistik imkanların artmasını beklerken bir...
Malatya OSB’de Yeni Fabrikalar Kuruluyor Malatya OSB’de Yeni Fabrikalar Kuruluyor
Keskin; “Destekler yerinde, ama yetersiz” Keskin; “Destekler yerinde, ama yetersiz”
Keskin, “19 Mayıs 1919 ruhu bugün bizde devam etmektedir, edecektir.” Keskin, “19 Mayıs 1919 ruhu bugün bizde devam...
Keskin’den hibe için teşekkür, tam çalışma için talep Keskin’den hibe için teşekkür, tam çalışma...
Esenlik 31 Yaşında Esenlik 31 Yaşında
Keskin; “Esnafla ilgili uygulamalar kabineden önce açıklanmalı” Keskin; “Esnafla ilgili uygulamalar kabineden önce...
MESOB Başkanı Keskin, Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı MESOB Başkanı Keskin, Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı
Başkan Sadıkoğlu, "İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz" Başkan Sadıkoğlu, "İsrail ürünlerini boykota...
Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çilesiz Otobüs Durağı Yenileniyor Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çilesiz Otobüs...
MTB ve Halk Bankası Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı MTB ve Halk Bankası Arasında İşbirliği Protokolü...
FKA, 2021 Yılı SOGEP Proje Fikri Önerilerini Bekliyor FKA, 2021 Yılı SOGEP Proje Fikri Önerilerini Bekliyor
FKA, 2020 Yılı FZD Başvuruları Başladı FKA, 2020 Yılı FZD Başvuruları Başladı
Malatya İş dünyasına Elektrikte yüzde 17’lik Dev İndirim Malatya İş dünyasına Elektrikte yüzde 17’lik...
Keskin, "İşyeri zorunlu olarak kapanan esnafa aylık en az 2 bin TL verilmeli” Keskin, "İşyeri zorunlu olarak kapanan esnafa...
Yukarı Çık
banner737
banner716

“Lojistik imkanların artmasını beklerken...
Turgut Özal Viyadüğü’nde meydana gelen trafik kazası üzerine açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret ve...

Haberi Oku