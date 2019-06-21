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21 Haziran 2019 Cuma 18:05

Beydağı’nda Yeni Arpa Çeşitleri Tarla Günü

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığının Desteklediği, "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması" Projesi kapsamında Battalgazi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan "Yurdumuz ve Battalgazi Arpa Tarımı İle Büyüyor" adlı projenin tarla günü etkinliği düzenlendi.

Beydağı'nda Yeni Arpa Çeşitleri Tarla Günü
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Projenin uygulandığı Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesinde düzenlenen Tarla Günü'ne Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, İlçe Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü konu uzmanları, teknik personeller ve çiftçiler katıldılar.

Etkinlikte bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca "Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu projeyle, toprak ve iklim yapısına uygun çeşitlerin belirlenmesi ile tescillenmiş 5 yeni arpa çeşidinin ve yöremizde ekimi yapılan, yerli arpa çeşidinin kuraklığa dayanıklılığı ve verim yönünden karşılaştırılması yapılmıştır.

Her bir arpa çeşidinin 3'er dekar alanda ekimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan hesaplamaya göre en iyi verim aldığımız arpa çeşitlerimiz Burakbey, Bozlak ve Tosunpaşa'dır.

1 dekar alandan; Burakbey çeşidimizden 320 kg, Tosunpaşa çeşidimizden 300 kg, Bozlak çeşidimizden 300 kg, Akar çeşidimizden 280 kg ve Yalın çeşidimizden 270 kg verim elde edilmiştir. Yerli arpa çeşidimizden ise 1 dekar alandan 120 kg verim alınmıştır.

Sonuç olarak iklim ve toprak yapımıza en uygun ve en çok verim alınan çeşitlerin "Burakbey, Bozlak ve Tosunpaşa" olduğu tespit edilmiştir.

Bu tür projelerle ilimiz tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için yöremize en uygun çeşitlerle en verimli üretimlerin yapılmasını amaçlıyor ve başarılı da oluyoruz. Üreticilerimiz çeşitler arasındaki farkları bizzat gözleriyle görüyorlar. Projemizin 2. yılında ise en çok verim elde ettiğimiz çeşitlerin en az 150 dekar alanda ekimini sağlayacağız. Projenin ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Katılımcılara konu uzmanları tarafından ekili alanlar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara yapılan ikramlar esnasında üreticilerin soruları uzmanlar tarafından cevaplandırılarak etkinlik sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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