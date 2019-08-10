“Bir Usta Bin Usta” Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Sigorta Anonim Şirketi işbirliği içerisinde yürütülen kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla açılan “Bir Usta Bin Usta” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Malatya Bakır İşlemeciliği Kursu tamamlanması ile kursiyerlerin yapmış oldukları eserlerin sergisi açıldı.

Serginin açılışına Vali Baruş’un yanı sıra Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Anadolu Sigorta Yetkilileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aydın Baruş sergi açılışında yaptığı konuşmada: “Bugün hakikaten sanat için el sanatları için, sevindirici bir gün. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın teknik desteğiyle Anadolu Sigorta sponsorluğunda gerçekleştirilen “Bir Usta Bin Usta” projesi kapsamında ilimizde açılan çelik kalem bakır işleme kursunun bitim ve sertifika törenindeyiz. Öncelikle ilk izlenimimiz, rengârenk desenler kalemle çalışılmış ince işçilikler görüyoruz. Eserlerin üzerinde bu uğraş sadece zaman geçirmeye yönelik bir uğraş değil, çünkü bizler kültürel mirasımızı aldığımız atalarımızın yüzyıllar boyu ulaştığı el sanatlarını günümüzde devam ettirmenin çabasında olmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü el sanatları sadece bir meslek edinme ve o meslekten para kazanma anlamda değil aynı zamanda bizim yaşam sevincimizi, kültür anlayışımızı nakşettiğimiz eserler. Bugün artık modern hayat koşullarının bize dayatmış olduğu sıkıcılıktan ve ruhsuzluktan kurtulmak için bu tür el sanatlarını yaşatmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu eserlerde bu el sanatlarında biz insanımızın ruhundaki güzelliklerin birebir yansımasını görüyoruz. Bu anlamda bizi hayata bağlayan ve yaşam sevincimize kaynak olan eserler üreterek bu kursun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada kursiyerlerimizin edinmiş olduğu tecrübe önümüzdeki süreçte onlara hem ekonomik anlamda fırsatlar sağlayacak hem de bir sanat dalını öğrenmenin hazzını, mutluluğunu yaşayacaklar ve bundan sonraki hayatlarında özellikle ekonomik geçimini sağladıkları iş dışındaki zamanlarında böyle yararlı bir faaliyet gösterme imkânı bulacaklar. İnşallah bu sergi hayırlı olur ve yeni sanatkarların ortaya çıkmasına vesile olur. Bu serginin açılışının hayırlı olmasını diliyorum bundan sonraki çalışmalarında tüm kursiyerlerimize başarılar temenni ediyorum” dedi.

Vali Baruş, Kurs sonunda sertifika almaya hak kazanan 17 kursiyere sertifikalarını takdim etti. Yaklaşık 275 eserin olduğu sergiyi inceleyen Vali Aydın Baruş başarılı çalışmalarından ötürü kursiyerleri tebrik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)