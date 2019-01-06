Büyükelçi, ‘Re’sen Belirlenen Tarife Geçersizdir’

Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Odamızca belirlenen tarife talebini dikkate almayıp, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak tarife belirlenerek kamuoyuna duyurulmuştur. Yapılan duyuru ve kamu kurumlarına gönderilen tarife yazısı resen belirlenen bir tarifedir ve geçerliliği yoktur. MESOB’un resen tarife belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bizim aldığımız karar 170 gram pidenin 1 lira 25 kuruşa satılması şeklindedir. MESOB’a gönderdiğimiz tarife talebi de bu yöndedir. MESOB yönetimi tarife talebimizi Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin beşinci maddesinin ikinci fıkrasına göre aynen kabul etmek yada gerekçesi ile birlikte reddederek odamıza bildirmek zorundadır. MESOB, kanun ve yönetmeliklerde olmayan bir yetki aşımında bulunmuştur. Fırıncılarımız MESOB tarafından resen alınan tarifeye değil Fırıncılar Esnaf Odamız tarafından alınan karara göre hareket edecektir. Tarife talebimiz karşılık bulmazsa tarifesiz olarak satışlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”dedi.

Başkan Büyükelçi, “Maliyetler her geçen gün artarken yeni tarife taleplerimize duyarsız kalıp birde esnafımıza aba altından sopa gösteren söylemlerde bulunarak tehdit içeren cümleler kimseye bir şey kazandırmaz. Kamu kurumlarını görevini yerine getirmemekle suçlayan Şevket Keskin’in kanun ve yönetmeliklerden habersiz olduğu ortadadır. Buradan açıklıyorum; Hiçbir kurum fırıncılarımıza tarife denetimi yapamaz. Tarife denetimi yapma yetkisi odamızdadır. Belediye zabıtalarının gramaj ve hijyen denetimi dışında herhangi bir denetim yetkileri yoktur. Fahiş fiyat uyguluyorsak buyursun denetlesin Ticaret Bakanlığı. 1 kilogram ekmeğin maliyeti 7 liranın üstüne çıkmıştır. Maliyet hesaplamalarımızı gerekirse ilgili kurumların tamamına da göndereceğiz. İtirazı olanlar varsa buyursunlar birlikte hesap yapalım. Birlik Başkanı Şevket Keskin, hiç kimse esnafın ve vatandaşın ekmeği üzerinde oynama yapmayı düşünmesin diyor. Bu sözü kendisine iade ediyorum. Hiç kimse esnafımın ekmeğiyle oynamaya kalkmasın. Siz tarife vermedikçe bizde aldığımız kararı uygulamaya devam edeceğiz. Fabrikasyon üretim yapmıyoruz. Pidemize emek katıyoruz. Somun ekmek gibi günde 10 bin pide çıkaramıyoruz. Her fırında ortalama 5 kişi çalışıyor ve günde bin civarında pide satışı yapabiliyoruz. MESOB, gönderdiğimiz tarife talebinin red gerekçesini kamuoyuna açıklamak yerine detaylarıyla birlikte odamıza bildirmek zorundadır. MESOB Başkanı Şevket Keskin, Çevre illeri örnek gösterirken Malatya’da günlük 70 bin somun ekmeği MEGSAŞ’ın piyasaya sürdüğünü göz ardı etmemelidir. 2016 yılında MESOB tarafından onaylanan tarife kararının üzerinden 29 ay geçmiştir ve defalarca tarife talebinde bulunmamıza rağmen ayak diremeye devam etmiştir. 2016 sonu itibari ile son 5 aylık enflasyon oranı yüzde 4,2 civarında olmuştur. 2017 sonu itibari ile enflasyon oranı %11,92 olmuş, 2018 sonu itibari ile ise %20,30 olmuştur. Bu enflasyon rakamlarına göre pidenin kilogram fiyatının 7 lira 50 kuruş olma gerekliliği vardır. 1 bardak çay fiyatına pide satıyoruz. 1 bardak çayın hammaddesini, işçilik ve işletme maliyetlerini hesap edin, birde pidenin hammadde işçilik ve işletme giderlerini hesap edin. Aradaki farkı görmek için uzman olmak gerekmiyor. ”dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)