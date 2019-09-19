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19 Eylül 2019 Perşembe 16:27

Emine Erdoğan’a Malatya kayısı Hediye edildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Congresium'da düzenlenen 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı açılış toplantısıyla başladı.

Emine Erdoğan'a Malatya kayısı Hediye edildi
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Bu yılki teması 'Anadolu'dan dünyaya' olarak belirlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine katılan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından açılan standı ziyaret etti.

Emine Erdoğan, "Ülkemizin her köşesinden fışkıran zenginliği tescillemek, takdire şayandır. Bir şehre ilk kez gittiğimizde, hemen 'nesi meşhur' diye sorarız. Coğrafi işaret dediğimiz şey, aslında bu sorunun cevabıdır. Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı ise, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili almış üç ürünümüz. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de Avrupa Birliği'ne tescil için başvurularımız yapıldı, işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu ürünler de ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine çıkacak. Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500'e yakın. Yani hemen elimizin altında müthiş bir potansiyel var" dedi.

Çalık, Malatya TSO Standını ziyaret eden Emine Erdoğan’a TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ile birlikte  kayısı hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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