Enflasyonla mücadeleye Malatya’daki marketlerden destek

Enflasyonla toptan mücadele kapsamında en az yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattıklarını açıklayan market yönetimi, bugünden itibaren kampanyaya başladıklarını duyurdu. Bakan Albayrak, bugün açıkladığı programda “Ortaya güçlü bir mücadele koyacak, tüm paydaşların beraber kazandığı bir ortamı oluşturacağız. Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin, kurumların, bakanlıkların yürütebileceği bir mesele değildir. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda karara vardık. 81 milyon omuz vermeli. İlk günden beri Enflasyonla Topyekün Mücadele adını koymamızın sebebi bu. Sonunda Türkiye kazanacak” ifadelerine yer vermişti.

İHA