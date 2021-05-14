Ekonomi-44:
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14 Mayıs 2021 Cuma 16:07

Esenlik 31 Yaşında

14 Mayıs 1990’da kurulan, "Malatya'nın Öz Markası" olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. 31.yaşını doldurdu.

Esenlik 31 Yaşında
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Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. 31. yaşı dolaysıyla yaptığı açıklama;
"Alışveriş sektöründe 31 yılı geride bırakan Esenlik SüperMarketler, kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde gerçekleştirme yolunda ilerleyerek, kaliteli ve indirimli ürünlerle hizmet verip, müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyelere taşımak, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunmak için çalışıyor, taze, güvenilir ve bol çeşitli ürünleri, güler yüzlü hizmetle müşterileri ile buluşturmaya devam ediyoruz.
Kaliteli ve güvenli alışveriş anlayışını ve heyecanını hiç bir zaman kaybetmeden daha nice seneleri geride bırakmayı arzuluyoruz.
Bu yolculukta özelikle bu pandemi döneminde gösterdikleri büyük emek, özveri ve katkılarıyla büyük bir rol alan tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler."


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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