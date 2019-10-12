Ekonomi-44:
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12 Ekim 2019 Cumartesi 12:34

Esenlik Geleneksel Hediye Kampanyası Başladı

Esenlik Süper Marketlerin düzenlediği geleneksel hediye kampanyasında 3 adet otomobil ve 144 hediye, çekilişle sahiplerini bulacak.

Esenlik Geleneksel Hediye Kampanyası Başladı
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Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, hediye kampanyası hakkında bilgi verdi.

3 Ekim’de başlayan kampanyanın 31 Aralık’ta biteceğini belirten Ünlü, ‘Esenlik Süper Marketlerimizden 88₺’ye alışveriş yapan tüm hemşehrilerimiz kampanyamızdan yararlanacaktır’ dedi.

Esenliğin, Malatya'nın ekonomik, kültürel ve birçok alanda öncü rol üstlendiğini söyleyen Ata Ünlü; ‘Güvenmekte Haklısınız’ sloganı ile yola çıkan Esenlik sadece “bir gün değil her gün indirim” sözünü kendine şiar edinerek uygun fiyatları hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu sebeple Destan Şehri Malatya'nın öz sermayesi olan Esenlik elde ettiği gelirleri hemşehrileri ile paylaşmayı kültür haline getirmiştir. Bizler Esenlik olarak tüm birimlerimiz ile büyümeye devam edip faaliyet alanlarımıza göre vatandaşlarımıza hizmet etmenin her daim gururunu yaşıyoruz. Bu büyümenin baş mimarı başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere, bizlerden desteğini esirgemeyen ve her zaman Esenlik Süper Marketlerden alışveriş yapan tüm Malatya halkına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. ‘diye kaydetti.

Kampanyanın detaylı bilgilerinin Esenlik İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını söyleyen Ünlü, ‘Tüm vatandaşlarımıza kampanya süresince bol şanslar diliyorum. Bu tarz kampanya ve çeşitli etkinliklerimiz devam edecektir. 30. Yıla özel ‘Nerede Kalmıştık’ adlı kampanyamız Malatya’mıza hayırlı olsun dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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