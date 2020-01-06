ESENLİK Market'in Kozkökü Şubesi Törenle Açıldı

Açılışta konuşan Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü ,"Esenlik Kozkökü şubemiz 3 mahallenin kesişme noktasında bulunmaktadır. Cevherizade Mahallesi, İzzetiye Mahallesi ve Ferhadiye Mahallesi'nin buluştuğu bir noktada. Hedefimiz Malatyalılara daha kaliteli daha uygun ve fiyatlarla hizmet sunmaktır. Esenlik sizin marketiniz Esenlik bütün mal alımlarının Malatya yapmaktadır. Bütün çalışanları Malatyalı hemşirelerimizdir. Burada kazandığımız bütün paraları Malatya'da harcamaktayız Bu açıdan da kendi marketiniz ve esenliğe sahip çıkmanızı istiyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Esenlik şirketinin kozkökü şubesinin açılışından duyduğu memnuniyeti belirterek ,” Esenlik Malatya'nın kendi malı, burada çalışanlar bu memleketin öz çocukları yani burası sizin malınız. Kendi öz malınızı bize emanet ettiniz bizde Şehr-i Emin olarak bu öz malınıza sahip çıkmak gibi bir zorunluluğumuz var. Göreve geldikten sonraki esenlikte ki sürece baktığınız zaman raflarının artık dolu dolu olduğu fiyatlarının piyasa fiyatlarıyla yarışacak durumda olduğunu görmekteyiz. Ayrıca marketlerimizdeki ürün kalitesinin piyasanın çok üzerinde kaliteli aynı zamanda ucuz bir hizmet anlayışının olduğunu göreceksiniz. Her geçen gün kalite ve fiyat istikrarının sağlandığı marketlerimizde müşteri memnuniyeti ve sayısı artmaktadır. Malatya’mızın güçlenmesi için kendi öz değerlerimize sahip çıkacağız. Malatya çok kısa zamanda Türkiye’nin en iyi Büyükşehir Belediyeleri arasına girecektir.

Malatya Esenliğe sahip çıkmıştır, Malatyalı kendi memleketine sahip çıkmıştır. Burada çalışan arkadaşlarımızda bu güveni boşa çıkarmasınlar. Kendi ailesine yardım ediyormuş gibi bir anlayışı esas alarak müşteri memnuniyetini benimsesinler.

Belediyemiz ve şirketlerimiz Malatya’nın mazisine layık istikbaline hazırlanması için gece gündüz demeden 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)