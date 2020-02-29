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29 Şubat 2020 Cumartesi 00:10

Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, Tandoğan Mahallesinde yeni şubesini hizmete açtı. Zincir mağazalar ile büyümeye devam eden Esenlik Marketlerin yeni şubesi olan "Tandoğan Şubesi" Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde Malatyalıların hizmetine açıldı.

Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube.
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Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, açılışa özel indirimlerin de olduğunu söyleyerek yeni marketlerinin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu. Marketlerinin açılışı için tören planladıklarını ancak Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar nedeniyle iptal ettiklerini belirten Ünlü, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı askerlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. Esenlik Marketlerin her geçen gün büyümeye devam ettiğini dile getiren Ünlü, yeni şubelerinin Tandoğan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde bugün itibariyle hizmete girdiğini belirtti.

330 metrekarelik alanda 2 kasa ve 7 çalışanla faaliyet göstereceklerini aktaran Ünlü, "Açılış nedeniyle 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında birçok üründe özel indirimler yapılacak. Malatya'nın öz malı olan Esenlik Süper Marketler, halktan aldığını halka vererek emin adımlarla büyümeye devam edecektir" diye konuştu.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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