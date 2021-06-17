Esenlik'te Zam Yok, İndirim Var

Malatya’da 39 şube ile vatandaşların hizmetinde olan Esenlik Süper Marketlerde, fırsatçıların tam tersine birçok üründe indirime gidiliyor,
Ekmeğe gelen zam sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN'ın dik ve sağlam duruşu sonrası verdiği talimat sonrası Esenlik Süper Marketler'de Ekmekte zam yapılmadı.
Esenlik Süper Marketlerde
200gr 1.5 ₺ olan Ekmek yine aynı şekilde 1.5 ₺ 'den satılmaya devam edecek. Bu sayede diğer marketlerin ve fırınlarında bu fiyata inmeleri Malatya kamuoyunun beklentileri arasında
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)