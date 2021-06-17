Esenlik'te Zam Yok, İndirim Var

Korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'nin bir çok yerinde hijyen ve gıda maddelerinde fahiş oranlarda fiyat artışı yaşanırken Malatya’daki Esenlik Süper Marketler zincirine bağlı 39 market Şubelerinde bu ürünlerde sürekli İndirimler devam ediyor.

Malatya’da 39 şube ile vatandaşların hizmetinde olan Esenlik Süper Marketlerde, fırsatçıların tam tersine birçok üründe indirime gidiliyor,

Ekmeğe gelen zam sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN'ın dik ve sağlam duruşu sonrası verdiği talimat sonrası Esenlik Süper Marketler'de Ekmekte zam yapılmadı.

Esenlik Süper Marketlerde

200gr 1.5 ₺ olan Ekmek yine aynı şekilde 1.5 ₺ 'den satılmaya devam edecek. Bu sayede diğer marketlerin ve fırınlarında bu fiyata inmeleri Malatya kamuoyunun beklentileri arasında

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)