Ekonomi-44:
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26 Ekim 2019 Cumartesi 16:04

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan Malatya Esnafı İle Buluştu

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Esnaf ve Sanatkarlar Bilgilendirme Toplantısı için Malatya’da esnaflarla bir araya geldi.

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan Malatya Esnafı İle Buluştu
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Esnaf ve Sanatkarlar Bilgilendirme Toplantısı’na Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren, ile esnaf, sanatkar odaları başkanları ile ESKK Başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün esnaflar için yaptığı çalışmalara değinerek, kredi faiz oranlarının yüzde 47’lerden yüzde 7-8’lere indirildiğini, kredi limitlerinin 30 bin liradan, kişi başı 200 bin liraya, 500 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Kredi geri ödemelerinde vadelerin uzatıldığını da anlatan Erkan, yeni düzenlemelerin geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından ilan edildiğini hatırlatarak, 100 bine kadar olan kredilerde komisyonun kaldırıldığını, 100 bin lirayı geçen kredilerde komisyonun yüzde bire indirildiğini ifade etti.

Erkan esnaf ve sanatkarları sadece finansman olarak desteklemekle yetinmediklerini ifade ederek, diğer projeleri hakkında da bilgi verdi:

Esnaf ve Sanatkarlar Sektör Analizleri çalışmalarının sonuçlandırıldığını, 8 sektörde bir yol haritası belirlendiğini belirtti.

Erkan, Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi ESBİS ile ilgili yeniliklere de değindi. Buna göre 2020 yılından itibaren ESBİS Sistemi Mobil hale gelecek. Esnaf, işlemlerinin önemli bir kısmını cep telefonu üzerinden yapabilecek. Esnaf ve Sanatkar Odaları da pek çok işlemi sistem üzerinden yapacak. ESBİS’in Coğrafi Bilgi Sistemine entegre edilmesiyle tüketiciler yakın çevredeki esnafı görebilecek. Esnafın daha fazla müşteriye ulaşması sağlanacak.

Erkan, ayrıca esnafın zincir marketler karşısında rekabette zorlandığı, bunun için Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.

“Zincir marketler kendi markalarını üretip maliyetleri düşürüyor. Esnaftan daha ucuz ürün satabiliyor. Bakanlık olarak bizde esnaf ve sanatkârlarımızın Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri kurmasına ön ayak olarak esnafımızın ürün temin maliyetini azaltmak amacındayız” diyen Erkan, esnaf ve sanatkarların e-ticaret sistemine dahil olmaları için de PTT ile imzalanan protokol çerçevesinde esnaf eğitimi çalışmalarının devam ettiği sözlerine ekledi.

Necmettin Erkan, konuşmasının ardından Malatya esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi, soruları cevaplandı.

Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya esnaf ve sanatkarlarının talebini içerin dosyayı Erkan’a takdim etti.

Erkan ve Keskin esnaf ziyaretlerinde de bulundular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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