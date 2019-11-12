İlan Reklam Vergisini ödemeyen cezalı duruma düşecek

Ocak ayında başlayan ve 2 taksit halinde ödenen İlan ve Reklam Vergilerinin 2. taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan ana arterlerdeki mükelleflerin, İlan Reklam Vergilerinin 2. taksitlerini 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek, sıkışıklığa meydan verilmemesi, cezalı ve mağdur duruma düşmemeleri için vergilerini son güne bırakmamaları istendi.

İlan ve Reklam vergilerinin mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi veznelerine ödeneceği gibi www.malatya.bel.tr internet sitesinde e-belediye uygulaması üzerinden de günün 24 saati ödenebileceği kaydedildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)