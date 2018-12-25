Ekonomi-44:
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25 Aralık 2018 Salı 15:45

Kalan'dan asgari ücret açıklaması

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD ) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan yeni asgari ücrete ilişkin, "2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kalan'dan asgari ücret açıklaması
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği  (MÜSİAD ) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasına öncülük eden bir sivil toplum örgütü olarak MÜSİAD'ın, kurulduğu günden bugüne faaliyetlerini, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesini sağlamaya yönelik yürüttüğünü söyledi. 

‘ÇALIŞANLARIMIZIN ALIM GÜCÜNDE GÖZLENECEK KAYBIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR' 

Yeni asgari ücreti tatmin edici bulduklarını belirten Kalan, "Bu bağlamda 2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 sonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir" ifadelerini kullandı. 

‘DESTEĞİN, 2019 YILINDA DA SÜRMESİNİ ARZULUYORUZ' 

Kalan, bununla birlikte asgari ücretteki artış oranının işverene geçen yıla göre ilave maliyetinin yaklaşık 620 lira olacağını aktararak, "Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükumetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.   



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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