Kayısı Festivali İçin İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

25 Haziran 2019 Salı günü saat 14.00’de Nikâh Sarayında gerçekleştirilecek geniş katılımlı istişare toplantısına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Daire Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vakıf, dernek ve oda başkanları ile muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Gürkan: Kayısı Ülkemiz ve Dünya açısından önemli bir meyve

Malatya ve Malatyalıların özlediği bir tablo için bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kayısı Malatya, Ülkemiz ve Dünya açısından önemli bir meyvedir. Malatya Kayısısı coğrafi işaret olarak tescillenmiş ürün olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantı ile kayısımızın katma değerini artırmayı amaçlamaktayız.

Kayısı Festivalinin amacı kayısının önemine dikkat çekmek, bu şehrin değeri olan kayısının önündeki engelleri kaldırmaktır. Kayısı ile farklı alanlarda birçok çalışma yapılıyor. Bu noktada sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık vermemiz gerekiyor. Kayısı festivali bu açıdan önemlidir. Kayısı Festivali 1973 yılında ilk olarak Kayısı Şenliği olarak serüvenine başlamış. Bu serüven 1980 yılına kadar devam etmiş. 1993 yılında Kayısı Fuarı Uluslar arası bir boyuta gelerek 2014 yılına kadar devam etmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl kayısı festivalini hep birlikte üzerine koyarak daha büyük bir festival haline getireceğiz. Bu etkinlikle amacımız kayısının ülkemizde ve dünyada hak ettiği yere kavuşmasıdır. Festivallerin ve fuarların temel esprisi ticari anlamda kazanımlar olduğu gibi, esas olan şehirdeki birlik, beraberliği ve kaynaşma gibi değerlerin bir payda altında toplanmasıdır. Bugün ülkemizin en önemli sorunlarından biri birlik ve beraberliktir. ” dedi.

Gürkan: Lisanlı Depoculuk çalışmaları devam ediyor

Başkan Gürkan; “Lisanlı depoculuk için Sanayi Bakanlığından ve Avrupa Birliğinden 13 milyon 600 bin Euro alınarak çalışmalara başlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlayarak Eylül ayı gibi temel atma aşamasına getirmeyi amaçlamaktayız. Bu çalışmalar yeterli mi değil tabiî ki bundan sonraki süreç için bu bir başlangıç olur ve kayısının geleceği için daha güvenilir adımların atılması sağlanmış olur ” dedi.

Baruş: Kayısı Malatya için simge olmuş bir meyve

Kayısının Malatya için simge olmuş bir meyve olduğunu kaydeden Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Malatya’nın kayısısı Allah’ın bu topraklara bahşettiği iklim, rüzgar ve su sayesinde hazine gibi bir değere sahip, yıllarca yöre insanının damak zevkini tatlandıran bir değer. Nitekim bugün Orta Asya ülkelerinden kayısı üretimine eğilimin artığını görüyoruz. Ama Malatya kayısısına rakip olacak bu lezzette, bu değerde ve kalitede kayısı üretemez. O yüzden biz bu farkındalıkla kayısıyı daha iyi noktalara getirmek için çalışmalıyız. Kayısıya gereken değeri vermeliyiz ki Malatya insanı da hak ettiği geliri elde etsin. Kısa vadeli kar amacıyla daha fazla kar elde etmek için kayısının değerini düşürmek hepimizi üzer. Bu değere hepimizin sahip çıkması lazım. Bugün Malatya Kayısısı AB’de coğrafi işaret tescili almış Türkiye’nin üçüncü ürünü. Bu tescile sahip çıkarsak Malatya kayısısı daha fazla değer kazanacaktır ” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından istişare toplantısına katılan katılımcılara söz verilerek, Kayısı Festivali ile ilgili görüş ve önerileri alındı. Başkan Gürkan istişare toplantısı sonunda katılımcıların dile getirdikleri öneri ve taleplerin değerlendirileceğini belirtti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)