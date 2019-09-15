Keskin, “Ahilik, Anadolu’yu sevmek ve savunmakla eşdeğerdir”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Anadolu’yu yakıp yıkan Moğol yanlısı iktidarlara karşı olduğu için şehit edilen Ahi Evren’in miras bıraktığı kültürü yaşatan esnaf ve sanatkar camiasının da Anadolu’yu bölme ve yıkmayı hedefleyen günümüzün Moğolları olan terör örgütlerine, teröristleri besleyenlere, terör devletlerine eyvallahı yoktur, olmayacaktır.” dedi.

Ahilik Kültür Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yayınlayan Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Ahilik Kültürünün esnaf ve sanatkar camiası tarafından yaşatılıp ayakta tutulmaya çalışıldığını belirterek, “Selçuklular döneminde Ahi’ler Anadolu’yu işgal eden Moğollara ve Moğol yanlısı iktidarlar ile yöneticilere itaat etmemişlerdir. Moğol yanlılarına karşı Anadolu’nun savunuculuğunu üstlenmişlerdir. Ahi Evren Moğollara karşı Ahi ve Türkmenlerin sürdürdükleri isyanların bayraktarı olmuştur. Esnaf ve sanatkarın her zaman devletinin, milletinin yanında yerli ve milli bir duruş sergilemiş olması işte bu sağlam temele bağlıdır. Çünkü temel sağlam atılmıştır. Anadolu’yu yakıp yıkan Moğol yanlısı iktidarlara karşı olduğu için şehit edilen Ahi Evren’in miras bıraktığı kültürü yaşatan esnaf ve sanatkar camiasının da Anadolu’yu bölme ve yıkmayı hedefleyen günümüzün Moğolları olan terör örgütlerine, teröristleri besleyenlere, terör devletlerine eyvallahı yoktur, olmayacaktır. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Moğolların Anadolu’ya istilası gibi milletimize saldıran hainlere karşı esnaf ve sanatkar camiası yine Anadolu’nun savunuculuğunu yapmıştır. O nedenle Ahilik ve Ahilik Kültürü; Anadolu’yu sevmek ve savunmakla eşdeğerdir.

Ahiliğin gelişmesin de ve Anadolu’da yayılmasında Malatyalı Sadruddin Konevi önemli bir etkendir. Çünkü Malatyalı Sadruddin Konevi’nin gönüldaşı ve arkadaşı Ahi Evren’dir. Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu olan Ahi Evren’in mücadelesinde Malatyalı Sadruddin Konevi’nin her zaman yanında bulunduğu, destek verdiği tarihçilerimizce aktarılmaktadır.” İfadelerini kaydetti.

Keskin, Türkiye’de ahlaki, ekonomik ve sosyal sıkını ve sorunların Ahilik Kültürünün yaşatılması ile son bulacağına inandıklarını belirterek, “Siyasi gücü kullanıp devletin kurumlarından ihale alan şirketlerin gizli ortağı olanlar, Siyasi gücü kullanıp kamu kurumlarının şirketlerine tefeci gibi konanlar, Millete sanayi üretimi yapılması gerektiğini söyleyip, ardından tüyü bitmemiş yetim hakkını hibe olarak alınıp kafe açılmasına aracı olanlar, Sahte tapu senetleri ile imar yolsuzluğu yapmak, yapanları koruyup kollayanlar, İşe gitmeden maaş alıp da millete de din dersi verenler, asgari ücretin 2 bin TL olduğu günümüzde belediyelerin zarar ettirilen şirketlerinden 30-40 bin TL maaş alanlar, Belediye işçisinin 2 bin TL maaş aldığı belediyeden 1 toplantı için huzur hakkı olarak 5 bin TL’yi maaşına ek olarak gasp edenler, asgari ücretin 2 bin TL olduğu günümüzde devletin kurumlarında kamunun imkan ve sağladığı hizmetlerden gelen döner sermayelerden 50-60 bin TL maaş alanlar; Belediyeye hakkı olan hizmeti almak için gelen vatandaşa ‘Şu vakıfa para yatır, şu spor kulübüne para yatır gel’ demeye cüret edenler; toplumumuzda Ahilik kültürüne sahip çıkılmadığı için nefes alabilmekte ve nefes verebilmektedir. Ahilik Kültürü yaşatılmış olsaydı bu kötü örnekler de Malatya’da ve ülkemizde gerçekleşmemiş olacaktı. Ahilik Kültürünün toplumumuzun her kesiminde yaşatılmasını diliyor, Esnaf Bayramımızı tebrik ediyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)