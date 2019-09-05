Ekonomi-44:
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05 Eylül 2019 Perşembe 14:09

Keskin, “Bir yandan şehit olmaya koşanlar, diğer yandan denetimden korkan memurlar”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kırtasiye satışı yapan esnafların yoğun bir denetime tabi tutulduğunu, ancak resmi kurumların market ve market zinciri şubelerine girmeye ise korktuğunu söyleyerek, “Bir yandan ölümüne, şehit olma uğruna terör örgütleriyle mücadele eden vatan evlatları, diğer yandan bir marketi denetlemek için korkudan içeri giremeyen memurlar ve memurunu marketin içine koymaktan aciz yöneticiler. Çok acı bir tablo.” dedi.

Keskin, 'Bir yandan şehit olmaya koşanlar, diğer yandan denetimden korkan memurlar”
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MESOB Başkanı Keskin, esnaf ziyaretleri kapsamında kırtasiyeci esnaflarla da bir araya geldi. Kırtasiyeci esnafının büyük market ve market zinciri şubeleri ile haksız ve adil olmayan bir rekabete zorlandığını belirterek, “Kırtasiyecilik ayrı bir iş kolu ve ayrı bir meslektir. Büyük marketler ve market zincirleri okul sezonu başlayınca hemen kırtasiyeciliğe başlıyor. Okul sezonu öncesinde esnaflarımız yoğun bir denetim altına alındı. Teşekkür ediyoruz. Devletimizin ilgili kurumları küçük esnafı her zaman 7/24 saat denetleyebilir, her zaman denetime gelebilirler. Ancak devletimizin ilgili kurumları büyük ve zincir marketlere girmeye korkmasın, çekinmesin. Bir yandan ölümüne, şehit olma uğruna terör örgütleriyle mücadele eden vatan evlatları, diğer yandan bir marketi denetlemek için korkudan içeri giremeyen memurlar ve memurunu marketin içine koymaktan aciz yöneticiler. Çok acı bir tablo.” diye konuştu.

Keskin, kırtasiye malzemelerinin sağlık açısından çok önemli olduğunu belirterek, mutlaka denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Keskin, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin ve resmi kurumların yapacakları gerçek bir denetimde yasa ve yönetmenlikleri göre birçok market ve market zincirinin uygunsuz faaliyette olduğunun rahatlıkla tespitinin yapılabileceğini de belirterek, “Denetim yapamazlar, kapısının önünde bile geçemezler, yürekleri yetmez, boyları kısa kalır. Hem marketlerden korkarlar, hem de marketlere ürün tedarik eden siyasetçilere ait şirketlerden korkarlar. Malatya’da ticaret küçük bir azınlığın eline geçti. Üretimleri yok, yatırımları yok, yatırıma yönelik destekleri de yok. Ama ticaretin bütün kapılarını tutmuş durumdalar. Malatyalılara, ‘Siz üretmeyin, biz malı bulur getirir marketlere veririz, siz oradan alırsınız’ diyorlar. Malatya’da maalesef böyle bir tablo var, ticaret hacmi ve nakit akışı her geçen gün daralıyor. Siyaset kurumu Malatya’yı bu noktaya getirdi. ” ifadelerini kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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