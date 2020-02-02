Keskin, “Depremde mağdur olan esnafın prim ve vergilerini devlet 6 ay ödemeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TSEK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden, depremden dolayı mağdur olan esnaf ve sanatkarımızın vergi, SSK, Bağ-Kur primlerini devletimiz 6 ay süreyle ödemelidir. Bu konuda destek bekliyoruz. “ dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da, deprem Malatya’nın büyük hasar gördüğünü , çok sayıda esnafında mağdur olduğunu bildirerek, “ Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma gecesi 20.55’de meydana gelen, Elazığ ve Malatya’da toplam 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bölgemiz ve ülkemiz büyük bir doğal afeti atlatmıştır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Devlet yönetimimiz ilk saatten itibaren sahada olmuştur, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimizin değerli bakanlarına, devletimizin tüm kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, acıyı paylaşan yüce milletimize şükranlarımızı iletiyor ve teşekkür ediyoruz.

Malatya’mız depremi en ağır yaşayan ilimiz olmuştur. Yaklaşık 500 tanesi yıkılan konut, 5 bin 77’si ise ağır hasarlı olmak üzere toplam da 9 bini aşkın konutun- yapının hasar gördüğü, olumsuz etkilendiği Malatya Valiliği’nin yapmış olduğu resmi açıklamalarda görülmektedir. Yaklaşık 400 esnafımız ise depremden dolayı mağdur olmuştur. Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ‘de esnaf ve sanatkarımız depremden dolayı mağdurdur. Malatya’da halen araştırma ve inceleme çalışmalarının sahada devam etmesine karşın, açıklanan son rakamlara göre 9 bin konut veya yapının zarar gördüğü Malatya’mızda yürütülen resmi ve siyasi algılara göre sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket ediliyor. Böylesi bir algı depremden daha tehlikelidir. Malatya son resmi rakamlara göre yaklaşık 9 bin konut zarar görmüşse ve bunun yarısından fazlası ağır hasarlı ise bu durum dikkate alınması gereken bir husustur. Malatya’daki yapı durumu hemen masaya yatırılmalı ve gereken önlemler taviz verilmeden yerine getirilmelidir. “ ifadelerine yer verdi.

Keskin açıklamasında şunları kaydetti; “Malatya’da kiraların deprem sonrasında artış gösterdiği iddiası bizleri rahatsız etmiştir. Esnaf siciline kayıtlı hiçbir emlakçımız böylesi bir iddianın içinde yer almaz. Emlakçılar Odamız bu konuda gereken hassasiyeti gösterecektir. Ev sahiplerinin durumu ise Maliyeyi ilgilendirmektedir, o kurumlarımız gerekeni yapmalıdır.

Esnaf ve sanatkarlarımızın durumu için sayın valimizin başkanlığında milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve ilgili kurumların katılımı ile esnaf ve sanatkarın durumu için toplantı yapmaya davet ediyoruz.

Esnaf ve sanatkarlarımız için; vergilerin, SSK-Bağ-Kur primlerinin, elektrik ve doğalgaz faturalarının 3 ay süreyle ertelendiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak; 3 ay sonra esnaf ve sanatkarın geri ödemeyi nasıl ve ne şekilde yapacağı netlik kazanmamıştır. 3 ay sonra biriken alacakların hepsi toptan istendiği zaman bunun altından esnaf ve sanatkarımız nasıl kalkacaktır, nasıl ödeyecektir? Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden; depremden dolayı mağdur olan esnaf ve sanatkarımızın vergi, SSK, Bağ-Kur primlerini devletimiz 6 ay süreyle ödemelidir. Bu konuda destek bekliyoruz. Esnafın kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin TESKOMB tarafından ödeneceği müjdesi depremde mağdur olan esnafımız için umut olmuştur. Kredi kullanan esnaflarımızın omuzlarındaki yük bir nebzede olsa hafiflemiştir. TESKOMB başkanı Abdulkadir Akgül’e ve emeği geçen herkese esnafım adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca Kredi kullanmayan esnaflarımız için de bu uygulamanın örnek olmasını temenni ediyor, verilecek desteklerin en az 6 ay geri ödemesiz yapılması gerektiğini esnafım adına talep ediyorum.

Belediyelerimizin esnaf ve sanatkarımızdan tahsil ettiği kalemlerde 1 yıl süreyle mağdur olan esnafımızdan alınmamalı.

Depremden dolayı mağdur olan esnaf ve sanatkarlarımız mutlaka ilgili kurumlara başvurusunu yapmalı ve hasar tespit raporunu almalılar.

Esnaf ve Sanatkarlarımızın da yaralarının da bir an önce sarılıp, gerekli önlemlerin alınacağına da yürekten inanıyoruz.

Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun. Rabbim bir daha doğal afet yaşatmasın. “

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)