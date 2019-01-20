Ekonomi-44:
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20 Ocak 2019 Pazar 23:17

Keskin, ''ElektrikÃ§i esnafÄ±nÄ±n sorun ve talepleri Bakan DÃ¶nmezâ€™e sunuldu''

TESK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi (MESOB) BaÅŸkanÄ± Åževket Keskin, Malatyaâ€™ya ziyarette bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmezâ€™e elektrikÃ§i esnafÄ±nÄ±n sorun ve taleplerini iÃ§erin dosyayÄ± sunduklarÄ±nÄ± belirterek, â€œSayÄ±n bakanÄ±mÄ±za sorun ve taleplerimize yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruzâ€ dedi.

Keskin, ''ElektrikÃ§i esnafÄ±nÄ±n sorun ve talepleri Bakan DÃ¶nmezâ€™e sunuldu''
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YazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan MESOB  BaÅŸkanÄ± Keskin, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± DÃ¶nmezâ€™e sunduklarÄ± dosyada, â€œSanayi elektriÄŸi kullanan iÅŸyerlerinde abonelik esnasÄ±nda gÃ¼vence bedeli alÄ±nmaktadÄ±r. Bu bedelin alÄ±nmamasÄ±nÄ±,  Ä°ÅŸyerlerine gelen elektrik faturalarÄ±na Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Åžirketi tarafÄ±ndan; Ä°letiÅŸim sistemleri kullanÄ±m bedeli,  DaÄŸÄ±tÄ±m sistemleri kullanÄ±m bedeli,  Enerji fonu bedeli, TRT payÄ±, Belediye tÃ¼ketim vergisi,  KDV gibi abonelere/tÃ¼keticiye kullandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼ketim bedelinin Ã¼zerine yÃ¼zde yÃ¼z olarak ekstradan bir bedel daha yansÄ±tÄ±lmaktadÄ±r. Belirtilen kalemlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±â€ ÅŸeklindeki talepleri aktardÄ±klarÄ±nÄ±  kaydetti.

â€œElektrik aboneliÄŸi bulunan tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n sorunu olan SayaÃ§ Okuma bedelinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± daâ€ talep ettiklerini belirten MESOB BaÅŸkanÄ± Keskin, â€œElektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ ve takma iÅŸlemi ÅŸuanda elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lmaktadÄ±r. Elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinin yeterli elemanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dairelere elektrik sayaÃ§larÄ± Ã§ok geÃ§ takÄ±lmaktadÄ±r. Bu nedenle elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ ve takÄ±lma iÅŸlemlerinin elektrikÃ§i esnaflarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruzâ€ ÅŸeklinde talepte de bulunduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Bakan DÃ¶nmezâ€™den  AKSAâ€™nÄ±n abone ve fatura Ã¶deme merkezinde elektrik ve elektronik malzeme satÄ±ÅŸÄ± ile ilgili uygulamada bulunmasÄ±nÄ±n  elektrikÃ§i esnafÄ±nÄ± maÄŸdur ettiÄŸi ve bu uygulamaya son verilmesini de talep ettiklerini aktaran Keskin, bakan DÃ¶nmezâ€™e sunduklarÄ± dosyadaki diÄŸer talebi ÅŸu ÅŸekilde belirtti; â€œÄ°limizde bulunan Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Åžirketi Enerji MÃ¼saadesini 10 ile 15 gÃ¼n iÃ§erisinde vermektedir. Bu sÃ¼renin daha da kÄ±saltÄ±lmasÄ±. Yine Ä°limizde bulunan Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Åžirketinin, bastan bina (enerji daÄŸÄ±tÄ±m kutusu) iÃ§erisine kadar Ã§ekmesi gereken yer altÄ± kablosunun iÅŸlemini yapmak iÃ§in en az 6 ay sonra yapÄ±labileceÄŸi taahhÃ¼dÃ¼nde bulunduÄŸundan bina sahipleri maÄŸdur olmasÄ±n diye bu iÅŸlemi elektrikÃ§i esnaflarÄ±mÄ±z yapmak zorunda kalmaktadÄ±r. Bu iÅŸlemin 15 gÃ¼n ya da 1 ay iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸmesi.â€



MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)
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