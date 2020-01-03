Keskin, “Esnaf ve sanatkar Bağ-Kur’a sosyal güvenlik primini ödeyemez hale gelmiştir”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, asgari ücretteki artışın Bağ-Kur primlerine yansıtılmaması gerektiğini ifade ederek, “Esnaf ve sanatkar Bağ-Kur’a sosyal güvenlik primini ödeyemez haldeyken Bağ-Kur primlerinde artış yapılması esnafımızı daha da olumsuz etkileyecektir” dedi.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan ekonomik sıkıntıdan en çok esnaf ve sanatkâr camiasının etkilendiğini belirtti.

Esnafların 2019 yılını sıkıntılı geçirdiğini, 2020 yılına da sıkıntılı girdiğini ifade eden Keskin, “Esnaf, hem ülkenin hem de ekonominin can damarıdır. Esnaflar sıkıntıdan kurtulmazsa maalesef ekonomi de sıkıntıya düşer. Bu noktada esnafa verilen her türlü destek, ekonomiye verilen destek anlamına gelir” dedi.

Keskin, iki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibariyle sona erdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Esnaf ve sanatkâr, Bağ-Kur’a sosyal güvenlik primini ödeyemez haldedir. Bunun yanında asgari ücrette yapılan artış Bağ-Kur primlerine de yansıyacak. Sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretteki artış nedeniyle 2019’da Bağ-Kurlunun en düşük SGK primi 882,60 TL oldu. 2020 yılında asgari ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL oldu. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte Bağkurluların SGK’ya ödedikleri en düşük SGK primi 1.015,3 TL’ye yükseldi. 2019 yılı Bağ-Kur’unu ödeyemeyen esnaf bu yükü nasıl kaldıracak? Bütçenin vatandaşın ‘suçlu’ ilan edilerek hazırlanmasına bir anlam veremiyoruz. Esnafın bu yükü kaldırması ve ödemesi mümkün değil.”

2018 ve 2019 yılları arasında elektrik fiyatlarına 5 ke elektrik zammı yapıldığını kaydeden Keskin, “2019 yılı seçimler nedeniyle Temmuz ayına kadar fiyatlar sabit kalmış, son zamla birlikte 2 yılda elektriğe yüzde 60,9 zam gelmiştir. Bir ayda ikinci zamla birlikte doğalgaz 2019 yılında yüzde 32 arttı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2019 yılı için değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlenmiştir. Bu oran ticari yük ve mal taşımacılığı yapmakta olan esnaf ve sanatkârımız için yüksektir. Ticari taşıtı olan esnaf ve sanatkârlarımız hem ticari faaliyette bulunan her mükellef gibi vergisini vermekte, hem de Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemekte. Yaşanan ekonomik sıkıntı ve yükselen maliyetler nedeniyle mağdur olan şoför esnafımız için artan Motorlu Taşıtlar Vergisi bir yük olacaktır. Ayrıca; ÖTV’siz araç uygulamasından yararlanan şoför esnafımızın ödeyeceği MTV miktarı 2.647.167 TL’yi bulmakta ve esnafımızın mağduriyetine neden olacaktır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ve vergi levhası bulunan esnaf ve sanatkârlardan ya Motorlu Taşıt Vergisi alınmamalı ya da Motorlu Taşıt Vergisi oranı düşürülmelidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2019 yılı için değerleme oranı yüzde 12 artış yapılmıştır. Pasaport ve ehliyet harcı ile trafik cezalarında yüzde 22,58 artış olmuştur. İlaç fiyatlarına 19 Şubat 2019 yüzde 26,4 zam gelmiş, 17 Aralık 2019 tarihinde yüzde 28 zam yapılmıştır. Akaryakıt zamları vatandaşı, esnafımızı ve diğer sektörleri olumsuz etkiliyor. Bu yıl benzine 15, motorine 13, LPG’ye 8 kez zam geldi. Yeni yılda hem ticari akaryakıt müjdesi hem de akaryakıtta dişe dokunur bir indirim haberi verilmeli. Esnafımızın ticari akaryakıta ihtiyacı var.” ifadelerini kaydetti.

Keskin, Esnafın Bağ-Kur primlerine zam yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “2018’de yaşanan ekonomik sıkıntılardan esnaf ve sanatkâr camiası da her kesim gibi olumsuz etkilenmiştir. 2019’da sıkıntılı geçiren esnaflarımı dolayısıyla 2020 yılına da sıkıntılı girmiştir. Esnafların mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Bu noktada Bağ-Kur primlerine zam yapılmaması talep ediyoruz. Esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur’a sosyal güvenlik primini ödeyemez hale gelmiştir. Esnafa verilen destek ekonomiye ve vatandaşa doğrudan destek anlamına gelmektedir. Ekonominin en önemli ayağı olan esnafın desteklenmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)