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24 Eylül 2021 Cuma 21:59

Keskin, “Esnafa hizmet etmenin Hakk’a hizmet olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB)  Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Oda başkanları ile birlikte Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, Doğanşehir Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsrafil Karahan, Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi  ve  aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayramı ziyaret ederek, esnaf kurumlarının çalışmaları hakkında istişarede bulundu, ardından Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından verilen Ahilik Yemeğine katıldılar.

Keskin, 'Esnafa hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz”
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Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi  ve  aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayramı ziyaret için teşekkür ederek, “Biz oda başkanlarımız ile birlikte bir elin parmakları gibiyiz.” dedi.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, Ahilik Haftası nedeniyle düzenledikleri Ahilik Yemeğine katılmalarından dolayı teşekkür ederken, Doğanşehir Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsrafil Karahan’da yine esnaf kuruluşları olarak birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf kuruluşlarının birlik ve beraberlik içinde olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Esnaf ve sanatkar kuruluşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olmasını görmek beni mutlu ediyor. Türkiye’nin birliğe ve beraberliği ihtiyacı var, esnaf ve sanatkarın birliğe ihtiyacı var. Oda başkanlarımız ve kooperatif başkanlarımız birlik içinde esnafımıza hizmet veriyorlar. Önemli olan Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu, esnafa hizmet etmenin Hakk’a hizmet olduğunu bilmektir. Bu düşünceden başka bir amacımız yoktur. Esnafa hizmet etmenin Hakk’a hizmet olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Doğanşehir’deki esnaf kuruluşu başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Keskin, esnaftan gelen her türlü sitem ve eleştiriye her zaman açık olduklarını ve yapılan eleştirileri saygıyla karşıladıklarını kaydetti.

Doğanşehir Merkez Camii’nde Cuma namazı sonrasında Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından verilen ahilik Yemeğine İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, MESOB Başkanı Şevket Keskin. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal, Doğanşehir Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsrafil Karahan, Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram katılarak esnafa ve vatandaşa ikramda bulundular. Yaklaşık bin kişiye Ahilik Yemeği ikramı yapıldı.

Keskin, “Millet olarak 3 şeyi unutmamız lazım, Sabır, sevgi ve saygı.  Bunları kaybetmesek her şey daha güzel olur.” dedi.

Ahilik Yemeği ikramı İlçe Müftüsü Tayyip Tüz’ün yaptığı dua ile sona erdi.

Keskin ve Kaymakam Kılıç ve Oda başkanları, bir süre esnaf ziyaretinde bulundular, ardından açık havada vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet ettiler.

Keskin, ayrıca oda başkanları ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak sorun ve talepleri dinledi.

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