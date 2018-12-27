Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
Ekonomi-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Aralık 2018 Perşembe 00:18

Keskin: “Esnafın Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Asgari ücretteki artış nedeniyle 2019’da Bağ -Kur’lunun en düşük SGK primi 882,6 TL olacak. Yaşanan ekonomik sıkıntıdan esnaf ve sanatkar camiası da büyük oranda etkilenmiştir. Bu nedenle 2019 yılında Bağ-Kur primlerinde artış yapılmamasını istiyoruz.” dedi.

Keskin: 'Esnafın Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücrette yapılan artışın Bağ-Kur primlerine de yansıyacağını belirterek, “2019 yılı asgari ücret, yüzde 26,05 artış ile brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira oldu.  Sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor.  Asgari ücretteki artış nedeniyle 2019’da Bağ-Kur’lunun en düşük SGK primi 882,6 TL olacak. 2018’de yaşanan ekonomik sıkıntılardan esnaf ve sanatkar camiası da her kesim gibi olumsuz etkilenmiştir ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2019 yılında Bağ-kur primlerine zam yapılmaması talep ediyoruz.” dedi.

Keskin, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerine cevap vermiş,  bazı zorunlu tüketim kalemlerinde de indirim yapılacağı müjdesini kamuoyu paylaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan asgari ücretteki artışın Bağ-Kur primlerine yansıtılmaması konusunda da müjde bekliyoruz.”   ifadelerini kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL