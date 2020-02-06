Ekonomi-44:
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06 Şubat 2020 Perşembe 18:43

Keskin, “Esnafın yaraları sarılmalı, talepleri karşılanmalı”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarın sorun ve taleplerini Malatya’yı ziyarete bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilettiklerini kaydetti.

Keskin, 'Esnafın yaraları sarılmalı, talepleri karşılanmalı”
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Keskin, “İlimizi ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile birlikte depremden hasar gören yerlerde incelemelerde bulunarak, Malatya da çok şükür ki can kaybının çok olmadığını ama maddi hasarın çok daha fazla olduğunu, yerinde ifade ettik. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın başkanlığında, Malatya Valiliğindeki Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısına katılarak, burada esnaf ve sanatkarlarımızın taleplerini dile getirdik.” Dedi.

Keskin, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı, deprem bölgesinde esnafın kredi borçlarının 1 yıl faizsiz ertelenmesi ve esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl faizsiz kredi verilmesi müjdesi esnaf ve sanatkar camiamız adına umut verici.” dedi.

Keskin, hükümetten esnaf ve sanatkar için yaptıkları talebi 5 madde halinde sıraladıklarını ifade ederek, talepleri şu şekilde kaydetti;

“1- "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden" ve " KOSGEB" 'den kredi kullanan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın 1 yıllık taksit ve faizlerinin silinmesini,

2- Depremde evleri veya iş yerleri zarar gören tüm esnaflarımızın meslek ayrımı yapılmadan KOSGEB aracılığı ile verilen faizsiz kredilerden yararlanmasını, kredi desteklerinde kobilerle esnafların payının ayırt edilmesini en az %45 esnaflara ayrılmasını,

3- Bölgemizde ve ilimizde mağdur olan esnaf ve sanatkarımızın 3 ay ertelenen SGK, Bağ-Kur Primleri Gelir Vergisi, Elektrik ve Doğalgaz Faturalarını devletimizin en az 6 ay süreyle bu giderleri karşılamasını,

4- İlimizde ki esnaflarımızın Elektrik, Doğalgaz ve Su kullanım ücretlerinde indirim yapılmasını, belediyelerimizin de elini taşın altına koyarak Emlak, Tabela, Çevre ve Temizlik Vergisinden esnaf ve sanatkardan 1 yıl vergi almamasını,

5- Depremde zarar gören esnaf ve sanatkarlarımıza faizsiz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden 50.000,00 TL ile, 100.000,00 TL arası kredi imkanı sağlanılmasını, faizinin TESKOMB tarafından ödenmesini talep ediyoruz.”

Keskin, “Esnafın derdini masa başında değil sahada çözmek gerekir. İş yerleri zarar gören esnaflarımızın dışında diğer esnaflarımız da iş yapamıyor. Hayatın normal akışına dönmesi için depremden sonra esnaflarımızın yaralarının bir an önce sarılması gerekiyor.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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