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14 Mayıs 2021 Cuma 22:07

Keskin; “Esnafla ilgili uygulamalar kabineden önce açıklanmalı”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esnafa yönelik kontrollü normalleşme uygulamalarını kabine toplantısı öncesinde, 17 Mayıs Pazartesi gününden önce açıklanmasını talep ettiklerini açıkladı.

Keskin; 'Esnafla ilgili uygulamalar kabineden önce açıklanmalı”
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Keskin yaptığı yazılı açıklama da, “Covid-19 salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı 2020 Mart ayından beri alınan tedbir ve kısıtlamalardan en çok mağdur olan kesim esnaf camiasıdır. Onlarca esnaf meslek kolu büyük mağduriyetler yaşamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanacağını ve detayların kabine toplantısı sonrasında paylaşılacağını açıklamıştır. Kabine toplantısı sonuçları 17 Mayıs Pazartesi günü akşam saatlerinde paylaşılacaktır. Bu durum ise esnaf camiası için 1 günlük iş kaybı demektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’dan esnafa yönelik kontrollü normalleşme uygulamalarını kabine toplantısı öncesinde, 17 Mayıs Pazartesi gününden önce açıklanmasını talep ediyoruz. Çünkü esnaf hazırlığını yapacak ve iş kaybı yaşamadan işine bakacak.” dedi.

Keskin, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına yasak getiren uygulamanın kalıcı olması konusunda 17 Mayıs Pazartesi günkü kabine toplantısında müjde olarak verilmesini bekliyoruz. Zincir ve süper marketler dahil tüm marketler de elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye, çiçek gibi ürünlerin satış yasağı kalıcı olmalıdır.” İfadelerini kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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