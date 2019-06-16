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16 Haziran 2019 Pazar 16:30

Keskin “Kayısıya büyük bir darbe olur”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Büyükşehir Belediyesinin bu yıl mutlaka kayısı festivalini yapması gerektiği çağrısında bulundu. Keskin, Malatya’da yetiştirilerek, Malatya Kayısısı diye pazara getirilen kayısının Malatya Kayısısı özelliğinin taşımadığını ve bu durumunda Malatya için büyük bir darbe olduğunu kaydetti.

Keskin 'Kayısıya büyük bir darbe olur”
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Kasap Pazarı civarındaki manavları ziyaret eden Keskin, “Kayısının başkentinde yıllardır festival yapılmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bu yıl yeniden bu festivali başlatmalı.” Dedi.

Kayısıdan sadece Malatyalıların değil, aynı zamanda gelip bahçelerde çalışan bölge insanının da ekmek kapısı olduğunu belirten Keskin, kayısının Pazar payının artması için ayrı çalışmalarında yapılması gerektiğini de belirtti.

Keskin, “Malatya Kayısısı diye pazara getirilen ve Malatya’da yetiştiği belirtilen kayısılarda Malatya kayısısı özelliği bulunmuyor. Nereden nasıl yetiştirmişlerse Malatya Kayısısı için büyük bir tehlike. Bu konuda sorumlu olan tüm kurum ve kuruluşlar harekete geçmeli. Malatya Kayısısı çeşitleri kendi özelliği ile yetiştirilmeli. Malatya kayısısı özelliğini taşımayan kayısılar Malatya sınırları içinde hemen kesilmeli. Bunun önlemi alınmazsa Malatya’ya ve Malatya çiftçisine büyük bir darbe olur. Malatya’nın milletvekillerini ve atamalarına aracı oldukları kurum müdürlerini Malatya meselelerinde göremiyoruz.” dedi.

MESOB Başkanı Keskin, Tarım İl Müdürlüğünün ve Kayısı Araştırma Enstitüsünün bu konuda teknik bir inceleme yaparak konuyu kamuoyu ile paylaşmasını beklediklerini bildirdi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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