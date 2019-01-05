Keskin, ''Malatya’da ikinci bir pide ekmeği tarifesi geçerli değildir''

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’da resmi pide ekmeği gramajının 200 gram, fiyatının ise 1.25 TL olduğunu açıklayarak, “Bu gramaj ve fiyatın dışında ikinci bir tarife geçerli değildir. Hiç kimse esnafın ve vatandaşın ekmeği üzerinde oynamayı aklından bile geçirmesin, böyle bir şeye müsaade etmeyiz.” dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı 26.12.2018 tarih ve 2018/3 sayılı yazıları ile 170 gram 1.25 TL; pide ekmek fiyatının yeniden belirlenmesine dair rayiç talebinde bulunmuştur. Yapılan inceleme ve değerlendirmede, civar illerden alınan fiyatlarda aşırı bir artış olmadığı, piyasa fiyatları araştırması neticesinde talep edilen gramajın uygun görülmediği kanaatine varılarak, Malatya’da pide ekmeğinin mevcut uygulanmakta olan gramının 200 gram, fiyatının 1,25 TL olmasına karar verilmiştir. Alınan resmi rayiş kararı ilgili Oda’ya ve tüm resmi kurumlara bildirilmiştir. Malatya’da ikinci bir tarife geçerli değildir.” şeklinde bilgi verdi.

Keskin, “Malatya’da ne yazıkki, her seçim öncesinde pide ekmeği gramajı ve fiyatında oynama yapılmaktadır. Bu başıboşluğa resmi kurumlar neden olmuştur. Bu durum en çok fırıncı esnafını mağdur etmiştir. Fırıncı esnafımız halen bunun sıkıntısını yaşamaktadır. Yine bir seçim öncesi pide ekmeği fiyatı üzerinde oynama yapılmak istenmiştir. Burada biz esnafımızı korumak ve kollamak durumunda olduğumuz kadar vatandaşımızın da hak ve hukukunu koruma sorumluluğundayız. Hiç kimse esnafın ve vatandaşın ekmeği üzerinde oynamayı aklından bile geçirmesin, böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Eğer gerçekten pide ekmeği için tarife yükseltilmesi gerekseydi bunu yapardık.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)