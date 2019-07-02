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02 Temmuz 2019 Salı 19:44

Keskin ve Evren’den MASKİ Genel Müdürü Karataş’a Ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Evren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a hayırlı olsun ziyaretinde Bulundular.

Keskin ve Evren'den MASKİ Genel Müdürü Karataş'a Ziyaret
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Keskin: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a Teşekkür Ediyoruz”

Esnaf ve Sanatkârlar camiası adına MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ı ziyaret ettiklerini belirten Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin: “Uzun yıllar boyunca Malatya’ya çok güzel hizmetler etmiş olan Yaşar Beyin MASKİ Genel Müdürü olarak Malatya’ya en iyi hizmeti sunacağına yürekten inanıyoruz. Malatya’nın coğrafyasını ilçeleri mahalleleri çok iyi tanıyan, Malatya insanını çok iyi bilen bir arkadaşımızı Genel Müdür olarak atayan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. İşinin erbabı insanları göreve getirerek Malatya halkının gönlüne taht kurmuştur. Sayın Genel Müdürümüzün Malatya’nın su sıkıntısına uzun yıllar çözüm olacak çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Kendilerine esnafım ve şahsım adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. ”dedi.

Evren: “Başarılarının Devam Edeceğini Biliyoruz”

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’a hayırlı olsun dileklerini ileten Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Evren: “Yaşar Beyin Genel Müdür olması memnuniyetle karşılandı. Bundan sonraki süreçte başarılı olacağına inanıyoruz. Bizler de kendisine her türlü desteği sağlayacağız. Malatya’da birçok kurumda idarecilik yaparak sağladığı başarısını MASKİ Genel Müdürlüğünde de devam ettireceğine inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

Karataş: “Görevimizi En İyi Şekilde Yerine Getirme Çabasındayız”

Değerli başkanları ve kurul üyelerini makamında görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise “Nazik ziyaretleri ve güzel dileklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın bizlere bu görevi tebliğ etmesinin ardından görevimizi en iyi şekilde yerine getirme çabasındayız. Bazı işler yapılmış ancak eksik olan işler var. Bizler görevde olduğumuz süre zarfında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum.“ dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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