Keskin, “‘Yapılamaz denilen’ yollar yapılmış, ‘Malatya-Arapgir Karayolu unutulmuştur”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya- Arapgir Karayolu’nun tamamen balık sırtı şeklinde büyük oranda uçurumlarla dolu olduğunu, bu yolun, vatandaşların can ve mal emniyeti bakımından, standartların çok altında kaldığını bildirerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan talebimiz; Malatya-Arapgir Karayolu’nun yapımına 2022 yılı başından itibaren başlanılmasıdır.” dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya’nın Arguvan ve Arapgir ilçeleri ile bölgedeki Elazığ, Erzincan ve Sivas illeri arasında ulaşımın sağlandığı şehirlerarası güzergah olan Malatya-Arapgir Karayolu’nu gündeme taşıyarak, duble yol olarak yapılması gerektiğini söyledi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin’in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’de karayolu yapımı, standartların üzerine çıkarılmıştır. Cumhuriyet döneminin duble yol konusunda ülkemizin her bölgesinde ciddi yatırımlar yapıldığı gibi, Malatya’mızda da önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan şehirlerarası yol özelliğini taşıyan Malatya-Arapgir Karayolunun da duble yol olarak yapılmasını talep ediyoruz.

Malatya-Arapgir Karayolu bir kuşak ya da bağlantı yolu değil, şehirlerarası karayoludur. Malatya’nın Karadeniz Bölgesine açılan kapısı, Erzincan, Sivas ve Elazığ illeri arasında önemli bir şehirlerarası yoldur. Bu yol tamamen balık sırtı şeklinde ve büyük oranda uçurumlarla doludur. Bu yol, vatandaşımızın can ve mal emniyeti açısından standartların çok çok altındadır. Bölgemizdeki bütün yollar yapılmış, bu yol unutulmuştur. Türkiye’de ‘Yapılamaz denilen’ yollar yapılmış, ‘Geçilemez’ denen dağlar geçilmiş, ancak Malatya-Arapgir Karayolu vatandaşımızın hizmetine sunulamamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan talebimiz; Malatya-Arapgir Karayolunun yapımına 2022 yılı başından itibaren başlanılmasıdır. Bu talep bütün Malatya’nın arzusudur.”