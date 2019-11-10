Ekonomi-44:
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10 Kasım 2019 Pazar 15:05

Keskin, “Yeni sanayi sitesi Malatya içinde şart”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ilettiklerini kaydetti.

Keskin, 'Yeni sanayi sitesi Malatya içinde şart”
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Keskin yaptığı yazılı açıklama da, “ilimizi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a esnaf ve sanatkarımız için elzem olan Yeni Küçük Sanayi Sitesi talebimizi bir kez daha iletmiş olduk. Sadece Malatya esnaf ve sanatkarı için değil, modern ve gelişmiş Malatya içinde artık acil çözülmesi gereken sorunlardan birisi olan Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nin çözüme kavuşmasını istiyoruz. Altay Kışlasından yer talebimiz gerçekleşirse Malatya yeni bir alt merkeze ulaşmış olacak.” dedi.

Keskin, Altay Kışlasındaki yer tahsisi için Milli Savunma Bakanlığından gelecek bir heyetin inceleme yapacağının kendilerine bilgi olarak aktarıldığını belirterek, “Şuanda 2 tane küçük sanayi sitemiz var, Her iki sitemizde şehir merkezinde kalmış durumda. Sorun sadece ulaşım değil, aynı zamanda işyerlerinin alt yapısı ve büyüklüğü de yatırım ve üretim için ihtiyaçlara cevap vermiyor.” ifadelerini kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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