Keskin, “Yeni Sanayi Sitesinde Mesleki Eğitim Merkezi’de planlanacak”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Altay Kışlası alanında yapılacak olan yeni sanayi sitesi içinde mutlaka yeni bir mesleki eğitim merkezinin de planlanacağını ve Malatya’ya modern, her türlü alt yapısı ile donanımlı bir okul kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim ve beraberindeki okul yöneticileri ile görüştü.

Keskin, “Altay Kışlası alanında yapılacak olan yeni sanayi sitesi faaliyete geçtiği zaman şuanda Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi pasif duruma düşecek. Uygulamalı eğitim içinde çocukları Yeni sanayi Sitesi ile şuanki site arasında götürüp getirmek mümkün değil. O nedenle Yeni Sanayi Sitesinde modern ve her türlü sosyal ihtiyaca cevap verebilecek yeni bir okul yapmalıyız. Okul içinde çocukların spor yapabileceği salon ve futbol oynayabileceği bir saha bile olmalı. Yeni okul alt yapısıyla çocuklar için bir çekim merkezi olmalı.” dedi.

-“Malatya’nın geleceğine yapılacak bir yatırımdır”

Keskin şöyle devam etti; “Yeni Sanayi Sitesinde kurulacak olan Mesleki Eğitim Merkezi için başta Valimiz Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ilçe belediyelerimizin öncülüğünde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası’nın da içinde yer aldığı bir çalışma yapacağız. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi’nin de (TESKOMB) desteğini almaya çalışacağız. Malatya’mıza en az 1 asır hizmet verecek, tüm alt yapıya sahip olan bir mesleki eğitim merkezi kompleksini tüm kurumlarımızla birlikte iş birliği ve el birliği yaparak kazandıracağız. Şu anda çırak ve kalfa konusunda sanayi sitelerinde sıkıntı yaşanıyor. Atölyeleri ile, laboratuvarları ile, kütüphanesi ile konferans salonu, spor salonu ve alanları ile Türkiye’ye örnek olacak Mesleki Eğitim Merkezi kompleksini Malatya’ya kazandıracağız. Mesleki Eğitim Merkezine yapılacak yatırım Malatya’nın sanayisine yapılacak bir yatırımdır, üretime ve istihdama yapılacak bir yatırımdır, Malatya’nın geleceğine yapılacak bir yatırımdır.”

Keskin, yeni sanayi sitesi ile ilgili çalışmaları yürütürken mesleki eğitim merkezi içinde girişimleri sürdüreceklerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)