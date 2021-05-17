Ekonomi-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:56

Keskin’den hibe için teşekkür, tam çalışma için talep

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESEBO) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esnaflara verilecek olan 3 ile 5 bin TL arasındaki hibe desteği için teşekkür ederek, 1 Haziran’dan itibaren tüm esnaf camiasının tam çalışma dönemine girişi içinde müjde beklediklerini bildirdi.

Keskin'den hibe için teşekkür, tam çalışma için talep
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710
Keskin yaptığı yazılı açıklama da, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programı kapsamında; Kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmelerin yer aldığı 235 bin esnafa 5 bin lira hibe, ikinci grup da ise Bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri ile daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılara da 3 bin TL hibe desteği verilecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a esnafımıza yeni destek müjdesine teşekkür ediyoruz. Çünkü bu dönemde esnafımız için verilecek her destek ve katkı önemlidir. ” dedi.

Esnaf camiasının 1 Haziran itibariyle tam çalışma dönemine girmek istediğini de belirten Keskin, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan tüm esnaf ve sanatkarımız için 1 Haziran itibariyle TAM ÇALIŞMA müjdesi bekliyoruz. Hibeler için, diğer tüm destekler için teşekkür ediyoruz. Ancak, esnafımızın ayakta kalabilmesi, üretimini arttırabilmesi, yatırımlarını sürdürebilmesi için uzun vadeli, faizsiz kredi desteği verilmesini de talep ediyoruz.” ifadelerini kaydetti.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenlik 31 Yaşında Esenlik 31 Yaşında
Keskin; “Esnafla ilgili uygulamalar kabineden önce açıklanmalı” Keskin; “Esnafla ilgili uygulamalar kabineden önce...
MESOB Başkanı Keskin, Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı MESOB Başkanı Keskin, Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı
Başkan Sadıkoğlu, "İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz" Başkan Sadıkoğlu, "İsrail ürünlerini boykota...
Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çilesiz Otobüs Durağı Yenileniyor Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çilesiz Otobüs...
MTB ve Halk Bankası Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı MTB ve Halk Bankası Arasında İşbirliği Protokolü...
FKA, 2021 Yılı SOGEP Proje Fikri Önerilerini Bekliyor FKA, 2021 Yılı SOGEP Proje Fikri Önerilerini Bekliyor
FKA, 2020 Yılı FZD Başvuruları Başladı FKA, 2020 Yılı FZD Başvuruları Başladı
Malatya İş dünyasına Elektrikte yüzde 17’lik Dev İndirim Malatya İş dünyasına Elektrikte yüzde 17’lik...
Keskin, "İşyeri zorunlu olarak kapanan esnafa aylık en az 2 bin TL verilmeli” Keskin, "İşyeri zorunlu olarak kapanan esnafa...
Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu Yönetim Toplantısı Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir...
Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube. Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni...
Malatya Banazı Karası Üzümü Coğrafi İşaret Olarak Tescillendi Malatya Banazı Karası Üzümü Coğrafi İşaret...
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi İnşaat...
Keskin, “Esnafın yaraları sarılmalı, talepleri karşılanmalı” Keskin, “Esnafın yaraları sarılmalı, talepleri...
Yukarı Çık
banner737
banner716

Esenlik 31 Yaşında
14 Mayıs 1990’da kurulan, "Malatya'nın Öz Markası" olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret...

Haberi Oku