Ekonomi-44:
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07 Ocak 2019 Pazartesi 14:50

Küresel oyuncu olmak için ihracatı arttırmalıyız

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il Başkanı R.Bülent AVŞAR, 2018 yılında gerçekleşen ekonomik makro göstergeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Küresel oyuncu olmak için ihracatı arttırmalıyız
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Milliyetçi  Hareket Partisi  Malatya İl Başkanı R.Bülent AVŞAR, 2018 yılında ihracatımız 168,1 milyar dolar, ithalatımızın 223,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek ,ihracattaki  artış son derece  önemli olmakla birlikte,Dış ticaret  açığının 55 Milyar dolar olmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.Ülke olarak  her 100 birim üretimin 66’lık bölümünün  ithal olmasının ,yerli  ve milli bir ekonomi açısından oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çeken İl Başkanı.R.Bülent AVŞAR,ülke olarak yerli ve milli  bir ekonomiye geçmenin,yeni bir kurtuluş savaşı mücadelesi  kadar önemli olduğuna değinerek, Ülkemizdeki her kurum-kuruluş,Sivil toplum örgütleri ve fertlerin bu konuda çalışma yapması gerektiğini  belirtti.

Milliyetçi  Hareket Partisi  Malatya il Başkanı R.Bülent AVŞAR, ihracatı artırmak için yapılması gereken çalışmalardan birisinin de, ülkemizde var olan yaklaşık 60.000 adet fabrika için, yıllık ihracat hedefi  verilmesi,Organize sanayi  bölgelerinde arsa tahsisleri  yapılırken, ihracat yapacak firmalara öncelik verilmesi gerektiğini  ifade  ederek,gerçekleşen veriler incelendiğinde,168 Milyar dolar ihracatın, 60.000 fabrika’ya dağıtılması ile, ortalama her fabrikada 2.8 Milyon dolarlık bir ihracat yapılması anlamına geldiğini ve bu tutarın 5 yıl içerisinde,her fabrikada en  az 5 Milyon Usd ihracat hedefi verilerek,  ilgili kurumların takipçi olması gerektiğini de ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il Başkanı R.Bülent AVŞAR,2018 yılında İstanbul Sanayi odasının belirlediği ilk 500 firma’nın yaklaşık 220 Milyar dolar borçluluk ile girdiğini ve 2018 yılında bu 500  firmanın kur farkından  dolayı zararının da 380 Milyar TL civarında olduğunu, İstanbul Sanayi odasının belirlediği ilk 500 firma’nın 2017 karının da yaklaşık 100 Milyar TL olması sebebiyle,2019 yılında zorlu bir sürecin işadamlarını beklediğini ifade etti. Avşar ayrıca, 2018 yılı büyüme rakamları incelendiğinde; ilk çeyrekte yüzde 7,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,2,üçüncü çeyrekte yüzde 1,6  büyüyen Türkiye ekonomisinin,ilk üç çeyrekte yüzde 4,7 büyüdüğünü, yıl ortalamasının yüzde 4,5 altında gerçekleşecek bir büyümenin ülkemizdeki işsizliğin daha da artması anlamına geldiğini,Hükümet olarak işadamlarımıza teşviklerin artarak verilmesinin, krizden daha  kısa sürede çıkmamızı sağlayacaktır dedi.

Milliyetçi  Hareket Partisi  Malatya il Başkanı R.Bülent AVŞAR ,ülkücülerin, ülkücü yemininde geçen “Komünizme, faşizme, kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz devam edecektir” sözü ile, ülkücüler olarak hem kapitalizme hem de emperyalizme karşı mücadele etmenin, iyi  bir ekonomi bilgisi gerektirdiğine de değinerek,ülkücü camia olarak ekonomide yapılacak her hamlede yer alacaklarını ifade etti.

Milliyetçi  Hareket Partisi  Malatya il Başkanı R.Bülent AVŞAR, başta Türkiye ihracat meclis TİM, TOBB, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı ile Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nın  zorlu geçecek 2019 yılını atlatmak için,işadamlarımıza ihracat yapmaları konusunda  daha kapsamlı teşvikler verilmesi  gerektiğini belirtti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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