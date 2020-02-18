Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesinin inşaatının bir an önce tamamlanabilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kasım ayında Teknoloji ve Sanayi Bakanı’nın katılımlarıyla temeli atılan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesinin inşaat çalışmalarına soğuk kış günlerinde de ara verilmeden devam ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatyalı kayısı üreticilerinin ürünlerini değerinde satılması ve üreticinin mağdur edilmemesi amacıyla büyük bir projeye imza atıyor.

İlimizin en önemli geçim kaynaklarından ve ihraç ürünlerinden olan kayısının kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasına, daha iyi şartlarda pazarlanmasına ve ilimizin kayısı ticaretinde çok önemli bir merkez olmasına büyük katkılar sağlayacaktır.

Kayısıda fiyat istikrarını sağlamak ve uygun koşullarda finansman teminini oluşturmak suretiyle üreticilere önemli destekler sağlayacak olan projenin inşaat çalışmaları havaların soğuk olmasına rağmen devam ediyor.

Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi; Kuru kayısı Depolama binası, idari bina, kantar, su deposu, giriş kontrol binası ve güneş enerjisi santralinden oluşmaktadır.

İnşaat çalışmaları kapsamında bugüne kadar;

Proje inşaatı genelinde, Kazı işlemleri tamamlanmıştır,

Zemin dolgu çalışmaları ve zemin sıkıştırma çalışmaları tamamlanmıştır.

Depo binası temeli için demir döşeme çalışmaları tamamlanmıştır.

Depo binasının bir kısmında temel için beton, borulama, topraklama işleri tamamlanmış olup, kalan kısımlar için devam etmektedir.

Depo binasında kolon demirleri atılmıştır. Depo binasında kısmi olarak kolon kalıp beton dökme çalışmaları devam etmektedir.

İdari bina için kazı, zemin dolgu ve zemin sıkıştırma işlemleri tamamlanmıştır.

İdari bina temel demir döşeme çalışmaları, topraklama, borulama çalışmaları devam etmektedir.

Diğer hizmet kısımları( kantar, su deposu, giriş kontrol binası ) için kazı, zemin dolgu ve zemin sıkıştırma işlemleri tamamlanmış olup, temel demir döşeme işlemleri devam etmektedir.

Proje kapsamında yapılacak Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Depo binası için, Kuru Kayısı depolamada kullanılacak Raf Sistemi Projesi tamamlanmıştır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)