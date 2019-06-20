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20 Haziran 2019 Perşembe 09:22

Malatya 2. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı Malatya Valisi Aydın Baruş’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya 2. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi
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Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri, Bölge Müdürü Vahap Erdem ile Müteşebbis Heyetinin diğer üyeleri katıldı.

Toplantı katılımcıların ilgili konularda bilgilendirilmesi ve gündem maddelerinin ele alınıp karara bağlanmasının ardından görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi.

Toplantı sonrası Vali Baruş, yatırımları yerinde görmek ve organize sanayide mevcut durumu analiz etmek amacıyla 2.Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yağız Enerji ve Yasir Plastik Sanayi tesislerini gezerek işletme yetkililerinden üretim ve ticari faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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