Malatya Banazı Karası Üzümü Coğrafi İşaret Olarak Tescillendi

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2014 yılında coğrafi işaret korumasına alınmak üzere başvurusu yapılan ürünlerden biri olan Malatya Banazı Karası’nın, Türk Patent ve Marka Kurumunun 17.02.2020 tarihli 71 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak başvuru tarihinden itibaren coğrafi işaret tescili yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Banazı Karası Üzümü’nün dane kopma direncinin fazla olması nedeniyle salkımıyla ve natürel olarak kurutulup pazara sunulan çekirdekli siyah üzüm olduğunu söyledi.

Yoğunlu, Malatya'ya özgü kurutmalık üzüm çeşitlerinden biri olarak önem kazanan ve salkımı ile kurutulan Banazı Karası Üzümü’nün son yıllarda, özellikle kan yapıcı ve yüksek antioksidan içermesiyle sağlıklı beslenme açısından önem kazanan çekirdekli siyah kuru üzümlere olan talebin hissedilir ölçüde artmasıyla birlikte Malatya'da da bu üzüm çeşidine yönelik üretimde artış yaşanmaya başlandığını ifade etti.

Toplandıktan sonra kurutulmak üzere toprağın üzerine serilen Banazı Karazı Üzümü’nün hiçbir katkı yapılmadan güneşin altında kurutularak tüketime hazır hale getirildiğini belirten Yoğunlu, ürünün ve üretildiği yörenin ülke çapında tanıtımını sağlayarak ticari değerinin arttırılmasına katkı sunan coğrafi işaret korumasının, orta ve uzun vadede ürünün ekonomik değerine ve Malatya’nın tanıtımına katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Malatya Banazı Karası Üzümü’nün tesciliyle birlikte Malatya’da Ajans adına tescil edilen Dalbastı Kirazı ve Hekimhan Cevizi’nden sonra 3. Tescil olduğunu ifade etti.

Fırat Kalkınma Ajansı olarak faaliyet alanları olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli‘de ticari potansiyeli yüksek, yöreye özgü birçok ürünün bulunduğunun altını çizen Yoğunlu, “Biz de üretilen bu ürünlerin coğrafi işaret tescili alması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak koruma altına alınması sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Yoğunlu, Malatya Banazı Karası Üzümü’nün coğrafi işaret tescili başvuru sürecinde birlikte çalıştıkları İnönü Üniversitesi, Malatya Kayısı Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Müdürlüklerine teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)