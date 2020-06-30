Malatya İş dünyasına Elektrikte yüzde 17’lik Dev İndirim

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş arasında yapılan protokol ile; Malatya iş dünyası için yüzde 17’ye varan indirimli elektrik imkânı sağlandı.

MTSO binasında düzenlenen imza törenine, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş Satış ve Pazarlama Müdürü Kaan Uğurlu katıldı.

Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre; yapılacak başvuru ile aboneliğini mevcut elektrik sağlayıcısından Aras Elektrik A.Ş’ye taşıyan MTSO üyeleri; birim fiyatı 0,527,00 Krş/KWh olan elektriği 0,450,00 kuruştan kullanarak yaklaşık yüzde 17 indirim elde edecek.

Basın toplantısında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu; “Mart ayından bu yana yaşadığımız salgın hastalık sürecinde sosyal hayatta olduğu kadar üretim ve iş hayatında da ciddi sıkıntılar yaşayan iş insanlarımızın yükünü hafifletmek adına bir anlaşmaya imza atıyoruz. Geçmiş dönemde OSB’de Elektrik firmalarının tamamından fiyat teklifi almış, hemşehrimiz Ahmet Çalık’ın sahibi olduğu Aras Elektrik en uygun fiyatı vermesi sonucunda, iki Organize Sanayi Bölgemizde yıllık yaklaşık 3 milyon TL kar sağlamıştık. Bugün de sanayi esnafımızın haricinde çarşı esnafımızın ve diğer iş insanlarımızın enerji fiyatlarını düşürmek, en azından salgın sürecinde oluşan zararın bir kısmını karşılayabilmek amacıyla buradayız” dedi.

“Şu ana kadar yapılan benzer anlaşmalardaki en düşük fiyat”

İmzalanan protokol neticesinde oluşan fiyatlandırma ve indirim hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu varılan anlaşmanın Malatya’da şu ana kadar yapılan enerji anlaşmaları arasındaki en düşük fiyatı sağladığına dikkat çekti. Sadıkoğlu; “Aras Elektrikten aldığımız 0,450,00 Krş/KWh ile toplamda yüzde 17’ye yakın bir indirim sağlamış olduk. Bu oran Malatya’daki dağıtım firmalarından aldığımız teklifin oldukça altında ve şu ana kadar yapılan anlaşmalar arasındaki en düşük fiyat” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu ayrıca; Malatya’da yapılan geçmiş anlaşmalar incelediğinde benzer anlaşmalarda aboneye 1 yıl boyunca kullanım zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, Aras Elektrik ile yapılan anlaşmada böyle bir bağlayıcılık kuralı konulmadığını, dileyen abonenin dilediği zaman yine farklı bir elektrik sağlayıcısına geçebileceğini belirtti.

“Amacımız üretime ve işletmelere gerçek fayda sağlamak”

Amaçlarının iş dünyasına kâğıt üzerinde değil; üretime ve pazara katkı sağlayabilecek gerçek fayda yaratmak olduğunun altını çizen Sadıkoğlu; “MTSO olarak sadece bir sözleşmeye imza atmak amacında değiliz, göreve geldiğimiz günden bu yana gerçek bir indirim sağlamadığımız hiçbir şeyi üyelerimize lanse etmedik. Bu noktada Aras Elektrik yönetimine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Benzer çalışmalar ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Malatyalı iş insanlarımızın yanında durmaya devam edecek, Malatya esnafının diğer illerdeki esnaf ve tüccarlara oranla rekabette önde olmasını sağlamaya gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Başvuru ve abonelik geçiş süreci hakkında da bilgi veren Başkan Sadıkoğlu;” Firma Malatya için 4 yetkili belirledi. Bu yetkililere ait iletişim bilgileri üyelerimize mesaj olarak atılacak. Üyelerimiz bu numaralarla iletişime geçtikten sonra kendilerine ulaştırılan sözleşmeyi imzalayıp karşı ödemeli olarak geri gönderdiğinde işlemler otomatik olarak gerçekleşecek ve faturaları Aras Elektrik üzerinden indirimli tarife üzerinden kesilmeye başlanacak” dedi.

Uğurlu; “En iyi ve gerçekçi indirimi sağlayabilmek adına çalıştık”

Pandemi sürecinde ticaret dünyasında yaşanan kayıplar noktasında destek sunabilmek adına bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Aras Elektrik Satış ve Pazarlama Müdürü Kaan Uğurlu; Salgın sürecinde yaşadıkları kayıplar nedeniyle esnafımız ve sanayicimize destek olmak üzere Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun daveti üzerine çalışmalarımızı yaptık. En iyi ve gerçekçi indirimi sağlayabilmek adına yapmış oluğumuz çalışmaları sunarak biz de esnaflarımızın yanında olmak istedik. Bu anlamda başkanımıza çok teşekkür ediyor, elimizden gelen desteği her zaman vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)