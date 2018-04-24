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24 Nisan 2018 Salı 14:35

Malatya Ticaret Borsası’ndan Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Malatya Ticaret Borsası'ndan Hisarcıklıoğlu'na ziyaret
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Kabulde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Malatya Ticaret Borsası seçimlerinde 7 tane meslek dalından 6 tanesini kazanarak, arkadaşlarla beraber yeni yönetimimizi belirledik, meclisimizi belirledik. Bugün de başkanımızı ziyaret ettik. Kendisiyle kısa süreli bir sohbet etme imkanı da bulduk. Kendisinin ülkemize ve memleketimize olan sevgisini ve sevdasını çok yakinen biliyor ve takdir ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de tekrar büyük ihtimalle TOBB Başkanımız olacak diye düşünüyoruz. Kendisine bu konuda da desteğimiz sonsuz, kendisiyle beraberiz. İnşallah bundan sonrada ülkemize memleketimize çok güzel hizmetler yapacağından kuşkumuz yoktur. Bugün Malatya ile ilgili kısa bir bilgide kendisine aktardık. Özellikle sektörel bazda 7 tane meslek dalının hepsinin kendi içinde problemlerini kısa kısa izah ettik. Özellikle kayısı ile ilgili yapılması gereken acil eylem planı ile ilgili de kendisi ile sohbet etme fırsatı bulduk. Kendisine çok teşekkür ettik ve ayrıldık” diye konuştu.



İHA
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