Malatya TSO “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik destek programlarının tanıtılması amacıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİP) işbirliğiyle, Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından iş dünyası temsilcilerine yönelik “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.

Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mehmet Gündüz,Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanları Nur Pınar İnal, Zeynep Kömürcüoğlu, Harun Koçak, Türk Eximbank Müdür Yardımcısı Mehmet Yalçın, Türk Eximbank Uzmanı Hasan Aydın ile çok sayıda ihracat yapmak isteyen firmaların temsilcileri katıldı.

“BU TÜR SEMİNERLER DESTEK VE HİBE OLARAK GERİ DÖNMELİ”

Seminerin açılışında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mehmet Gündüz, günümüz dünyasında güçlü ekonominin en önemli unsurunun, uluslararası alanda rekabet edebilen bir ekonomiye sahip olmaktan geçtiğini ifade etti. Göreve geldikleri ilk günden buyana Malatya’nın ihracat potansiyelini artırmak amacıyla çalıştıklarını kaydeden Gündüz, “Malatya ekonomisinin uluslararası alanda daha çok rekabet edebilmesi ve güçlenmesi için oda olarak girişimlerimizi sürdürüyoruz. Malatya iş dünyası ve ihracatçıları olarak hem ilçe hem bölge ve hem de ülke ekonomisine daha çok katkı vermek istiyoruz. Bu toplantıların bilgilendirmenin de ötesine geçerek destek ve hibe olarak ihracatçılara, ihracat yapmak isteyenlere geri dönme noktasında büyük faydaları olacağını düşünüyorum. Bu anlamda odamızın ev sahipliğinde gerçekleşen dış ticaret seminerinin üyelerimize ve Malatya’mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Seminerde, Ticaret Bakanlığı uzmanları ve Türk Eximbank yetkilileri tarafından “İhracata Yönelik Devlet Destekleri”, “Ticarette Teknik Engeller ve Çözüm Yolları”, “Ürün Güvenliği ve Denetimi Uygulamaları”, “DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması”, “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi” ve “Üretici ve İhracatçılarımızdan Beklentiler” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)