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28 Kasım 2019 Perşembe 10:26

Malatya TSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Malatya TSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
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Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapılan meclis toplantısına meclis divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Genel Sekreter Remzi Yaşar tarafından okunan Kasım ayı mizanı oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, günümüzde gelişerek büyüyen şirketlerin bilimsel, eğitimsel ve personelin yetiştirilmesi konularında üniversitelerin ARGE çalışmalarına daha çok ihtiyaç duymaya başladığını söyledi. Kasım ayı içerisinde Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) toplantısına ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Başkan Sadıkoğlu, “Sanayimizin geliştirilmesi ve ticaretimizin artırılması noktasında gece ve gündüz durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizde faaliyet gösteren sanayici, üretici ve imalatçı firmaların sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü birçok toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu anlamda Malatya’da ve ülkemizde Bilim ve Teknoloji alanında yapılan çalışmalara erişme ve yatırımlar konusunda rehber olan KÜSİP portalinin girişimciler tarafından tanınması, kullanımının aktif olarak sağlanması, diğer paydaşlarla iş birliğinin kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) toplantısına ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki süreçlerde bu tür toplantıların sayılarını daha da artırarak sanayinin içerisine üniversitelerimizi çekmeye çalışıyoruz. Malatya’da bulunan iki devlet üniversitemizin akademik çalışmalarından istifade etmek zorundayız. Üniversitelerimizin görevi sadece öğrenci yetiştirmek değil, gelişmiş sanayisi olan ülkeleri incelediğinizde üniversitelerin daha çok işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerimiz önümüzdeki süreçlerde sanayimizde kendi meslekleriyle ilgili hem staj yapacaklar hem de istihdam edilecekler.” diye konuştu.

“İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN BİR MALATYA İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Yönetim olarak göreve geldikleri günden itibaren sanayici ve yatırımcının sorunlarını gidermek noktasında yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Göreve seçildiğimiz ilk günkü heyecanımızı kayıp etmeden memleketimize hizmet aşkıyla var gücümüzle samimi ve gayretli şekilde çalışıyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar 150’ye yakın toplantı, seminer ve konferansa ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki süreçte üyelerimizle daha sık bir araya gelme arzumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu gibi birçok önemli ismi üyelerimizle buluşturarak iş dünyamızın sorunlarını çözebilecek etki alanı oluşturduk. Malatya yatırımlar için tam bir cazibe merkezi konumundadır. Seçildiğimiz ilk günden beri üreten, sanayileşen, ihracatında öne çıkan bir Malatya için uğraşıyoruz. Kapımız herkese açık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızı proje üreten etkili bir oda haline getirerek, ilimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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