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27 Eylül 2021 Pazartesi 16:37

Malatya TSO TOBB proje okulu TEKNOFEST’te Türkiye birincisi oldu

İstanbul’da Atatürk Havalimanında 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'e “İnsanlık Yararına Teknoloji Sağlık ve İlk Yardım” kategorisinde “Akıllı Eczane Sistemi” projesiyle katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın TOBB proje okulu Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türkiye birincisi oldu.

Malatya TSO TOBB proje okulu TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu
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“MESLEKİ EĞİTİMDE ÖZLEDİĞİMİZ TABLO”

Proje Danışman Hocası Ali Yılmaz Altunsuyu ve Proje Öğrencileri Ahmet Çağrı Gündoğdu, Talip Haskul ve Talha Özbay’ı gönülden tebrik ettiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2019 yılında imzalanan ‘81 İl 81 Okul’ projesi kapsamında proje okulumuz olan Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atıyor. Her konuda destek olduğumuz proje okulumuzun TEKNOFEST’teki Türkiye birinciliği bizleri gururlandırmıştır. Proje danışman hocamız ve proje öğrencileri başta olmak üzere okulumuzun tüm öğretmen ve öğrencilerini gönülden tebrik ediyorum. Mesleki eğitimde özlediğimiz bu tablonun her geçen gün daha da iyiye ulaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. TEKNOFEST Türkiye birinciliği Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“GENÇ KARDEŞLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Malatya ekiplerinin aldığı diğer dereceler hakkında da bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, “Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anatolia takımı Turizm Teknolojileri kategorisinde Bagtag projesi ile Türkiye ikincisi, Türkiyem Ortaokulu’nun hazırladığı proje İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında Türkiye üçüncüsü, İnsanlık Yararına Afet Yönetimi seviyesinde de Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nin hazırladığı proje Türkiye üçüncüsü olmuştur. Başta İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay olmak üzere Malatya eğitim camiasını ve TEKNOFEST’de dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Genç kardeşlerimizle gurur duyuyoruz” “şeklinde konuştu.

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