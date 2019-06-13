Malatya Valisi Baruş 2019 Yılı Kayısı Rekoltesini Açıkladı

Malatya Valisi Aydın Baruş Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda 2019 yılı yaş kayısı üretiminin tahmini 391 bin 792 ton olarak, kuru kayısı üretiminin ise tahmini 87 bin 642 ton olarak açıkladı.

Kuru kayısının Malatya ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Baruş, “Gerek üretim safhasında çiftçilerimizin elde ettiği ekonomik gelir gerekse ticari kısmında da çok büyük bir kısmının ihracat yoluyla satılması noktasında ilimize gelir sağlayan çok önemli bir tarım ürünümüz. Malatya'da tarım alanı yaklaşık 425 bin 450 hektar, ilimiz yüzölçümünün yüzde 34'üne tekabül ediyor. 425 bin 450 hektarın 80 bin 820 hektarı kayısı ağaçlarının dikildiği alan olarak kayıtlarımızda geçiyor. Bu da tarımsal alanın yüzde 19'una denk geliyor. Dolayısıyla kayısı ilimiz için çok önemli bir tarımsal ürün. Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını Malatya karşılıyor. Dünya kuru kayısı üretiminin de yaklaşık yüzde 67'sini ilimiz karşılıyor. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil dünyada da kuru kayısı alanında rakipsiz bir iliz. Türkiye'den ihraç edilen kuru kayısı miktarına baktığımızda 2018 rakamlarına göre, 93 bin 692 ton olarak geçiyor. Bununda yüzde 90'ı Malatya'dan karşılanıyor. Kuru kayısı ihracatımız 2018 yılında 253 milyon 901 bin dolar. Gaziantep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan üçüncü ürün kayısı oldu. Coğrafi işareti simgeleyen logolar üretildi. Bunların ihracat işlemlerinde kullanılması, hatta ülke içerisinde satılan mamullerde de kullanılması noktasında Ticaret ve Sanayi Odası gerekli girişimleri yapacak ” dedi.

Vali Baruş, bir basın mensubunun; “Malatya'da uzun zamandır kayısı festivali yapılmıyor. Festivalle ilgili bir çalışma olacak mı?” sorusuna, “Kayısının tanıtılması noktasında kayısı festivalinin önemli bir vesile oluşturduğunu bende düşünüyorum. Sadece kayısı için değil gastronomi kültürü de Malatya'da çok zengin. Kayısının gastronomi mutfağında kullanımıyla ilgili de belki daha güzel çalışmalar yapılabilir. Bu noktada değerlendirmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte mutlaka açıklanacaktır. Tabi bu yerel organizasyonların, fuarların, festivallerin ana düzenleyicisi yerel yönetimler. Bizde valilik olarak her türlü desteği vermeye hazırız” cevabını verdi.

MGH - Özel Haber