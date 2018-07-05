Ekonomi-44:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:41

Malatya ve Elazığ arası işbirliği artacak

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Ekonomi Dönem Platformu Başkanı Süleyman Kamaç ve platform üyeleri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Malatya ve Elazığ arası işbirliği artacak
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Ziyarette konuşan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Malatya ve Elazığ’ın tarihsel komşuluğu dışında ticari ve ekonomik olarak da birlikte hareket eden birlikte büyüyen bir yapı ile büyümesini önemsiyoruz. Başkanımız Oğuzhan Bey ve bizim göreve gelmemizle birlikte ilişkilerimizi üst düzeyde tutuyoruz. İki ilinde sosyo-ekonomik yapıda birlikte hareket etmesi, birlikte ticari faaliyetlerini yürütme adına önümüzdeki günlerde birçok çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu ise, “Malatya ve Elazığ’ın birbiri ile entegre olması ve işbirliği yapması ticari anlamda çıtayı daha yukarılara çıkarma anlamında ciddi çalışmalar yapacağız. Bölgesel kalkınma ve gelişme adına karşılıklı neler yapılabileceği hususunda oturup üzerinde somut adımlar atılabilecek bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odaları olarak her türlü çalışma ve işbirliği içinde olacağız” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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