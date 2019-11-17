Ekonomi-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Kasım 2019 Pazar 13:27

MASKİ Gezici Vezne İle Ödeme Kolaylığı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gezici vezne aracı ile tahsilat veznelerinin bulunmadığı mahallelere giderek, vatandaşlara faturalarını ödeme noktasında büyük kolaylık sağlıyor.

MASKİ Gezici Vezne İle Ödeme Kolaylığı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Vatandaşların MASKİ personellerinin güler yüzü ile karşılandığı Gezici Vezne’de vatandaşların teknolojiyi kullanarak, MASKİ’deki işlemlerini rahatlık ve güven içerisinde gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Fatura ödemek için belediyeye kadar gelmek zorunda kalan özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlara hitap eden Gezici Vezne uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Uygulamadan memnuniyetlerini belirten vatandaşlar; “Bundan güzel hizmet olur mu, bizleri yormadan fatura ödeme kolaylığı sağlıyorlar. Milletin ayağına gelen hizmet en güzelidir. Gezici Vezne aracınız sayesinde su faturalarımız kolaylıkla ödüyoruz. İlçemize kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

MASKİ Gezici Vezne aracı vatandaşlara hizmet sunmak için ilçelere gitmeye devam edecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜSİAD, “Vergi Kanun Teklifinde Yer Alan Bazı Maddelerin Yeniden Değerlendirilmesi Elzemdir” MÜSİAD, “Vergi Kanun Teklifinde Yer Alan Bazı...
Başkan Sadıkoğlu, ''Fuar, Malatya’nın gurme turizmine büyük katkı sunacak'' Başkan Sadıkoğlu, ''Fuar, Malatya’nın...
İlan Reklam Vergisini ödemeyen cezalı duruma düşecek İlan Reklam Vergisini ödemeyen cezalı duruma düşecek
Hindistan'ın Büyükelçisi Bhattacharyya’dan MTSO’ya Ziyaret Hindistan'ın Büyükelçisi Bhattacharyya’dan...
Keskin, “Yeni sanayi sitesi Malatya içinde şart” Keskin, “Yeni sanayi sitesi Malatya içinde şart”
81 İlin Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünleri Bu Festivalde 81 İlin Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünleri Bu...
Esenlik 40. Şubesi Bostanbaşı’nda açıldı Esenlik 40. Şubesi Bostanbaşı’nda açıldı
Bakan Albayrak, “Malatya Bölgenin Merkezi Konumunda” Bakan Albayrak, “Malatya Bölgenin Merkezi Konumunda”
Milletvekilleri, Lisanslı Depoculuk İnşaatında İncelemelerde Bulundu Milletvekilleri, Lisanslı Depoculuk İnşaatında...
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan Malatya Esnafı İle Buluştu Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü...
MTSO Üyesi Olan KOBİ’ler Yeni Program Hakkında Bilgilendirildi MTSO Üyesi Olan KOBİ’ler Yeni Program Hakkında...
Esenlik Geleneksel Hediye Kampanyası Başladı Esenlik Geleneksel Hediye Kampanyası Başladı
MHP Milletvekili Fendoğlu, "Serbest Meslek Yüksek KDV Oranı Düşürülmelidir" MHP Milletvekili Fendoğlu, "Serbest Meslek Yüksek...
81 İlin Yöresel Lezzetleri Fuarı 17 Ekim'e Kadar Uzatıldı 81 İlin Yöresel Lezzetleri Fuarı 17 Ekim'e...
MTB’de 13. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Anlatıldı MTB’de 13. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Anlatıldı
Yukarı Çık
banner687
banner691

MÜSİAD, “Vergi Kanun Teklifinde Yer Alan...
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yeni vergi düzenlemesi kapsamında önerilen...

Haberi Oku