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12 Nisan 2019 Cuma 16:57

MHP İl Başkanı Avşar, Başkan Güder’i Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bülent Avşar, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Güder, yerel seçim sonuçlarına dikkat çekerek, “Malatya’da Cumhur İttifakı’nın meyvelerini aldık” dedi.

MHP İl Başkanı Avşar, Başkan Güder'i Ziyaret Etti
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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bülent Avşar, beraberinde partili yöneticilerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Başkan Güder’in Battalgazi’ye önemli hizmetler kazandıracağına inandığını belirterek, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanlığı’na seçilen Osman Güder beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için geldik. Kendisine yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum. Cenab-ı  Allah hayırlı hizmetler yapmasını nasip etsin. Battalgazi'yi Selahattin Başkanım güzelleştirmişti, bundan sonrada Osman başkanım da Selahattin başkanımın bıraktığı yerden daha daha üzerilerine çıkacağından eminiz.  Kendisine başarılar diliyorum. Ortak Paydamız Malatya, ortak paydamız Battalgazi” diyerek, başarı temennisinde bulundu. 

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Cumhur İttifakı’nın Malatya’daki başarısına dikkat çekerek, “Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Başkanımız değerli kardeşim Bülent Avşar kardeşim ve yönetim kurulu bizlere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. Teşekkür ediyorum. Bülent Başkanımı çok sonradan tanıdık ama hakikaten adam gibi adam tabiri caizse. Allah razı olsun, bu süreçte de, Battalgazi ilçe başkanımızı ve ekibini görevlendirdiler seçim süresince. Bizlere Cumhur İttifakı’na önemli katkılar olduğuna inanıyorum. Battalgazi’de en yüksek oyu alarak Belediye Başkanı seçilmemiz, bana göre Cumhur İttifakımızın başarısını ortaya koymuş oldu. Ve uygun kişiler ile seçimlere gidildiğinde, insanlar ellerinden gelen çalışmayı sergilediğinde, nasıl bir sonuç çıktığını Battalgazi’mizde göstermiş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifadesi ile biz Battalgazi’de destan yazdık. Bu destan inşallah Türkiye’mize teşmil olacak, örnek olacak diye düşünüyorum. Tabi bu bizi şımartmamalı. Bizim sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü daha da arttığının farkında olmamız lazım. Biz bu bilinçteyiz. Bundan sonra da millete hizmet etme adına biz ve ekibimiz gece gündüz demeden, mesai mefhumunu ortadan kaldırarak Cumartesi-Pazar, 7/24 halkımızın hizmetinde olma adına gayret göstereceğiz. Ve şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Özelde Battalgazi’de, genelde Türkiye içerisinde değerlendirdiğimizde, Malatya’da Cumhur İttifakı’nın meyvelerini aldık. İnşallah bu Türkiye’mize örnek olur diye düşünüyorum” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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