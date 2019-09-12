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12 Eylül 2019 Perşembe 15:32

MTB İle FKA Arasında Fizibilite Destek Sözleşmesi İmzalandı

Fırat Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda düzenlenen proje imzalama törenine, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdulvahap Bulgurlu, Fırat Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Şirin Budancanamak katıldı.

MTB İle FKA Arasında Fizibilite Destek Sözleşmesi İmzalandı
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İmza töreninde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen Malatya Ticaret Borsası’nın “Malatya Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri Fizibilite Çalışması” projesi imza töreni için bir araya geldiklerini söyledi.


Yoğunlu, “Malatya Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri Fizibilite Çalışması” projesiyle amaçlarının Malatya’da süt varlığını değerlendirmek ve bu süt varlığını soğuk zincirle sektöre kazandırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Süt toplama merkezinin Malatya’da kurulup kurulmayacağına gerek teknik gerek ekonomik ve mali olarak değerlendirmek üzere fizibilite projesi için bir aradayız. Malatya Ticaret Borsası süt varlığını, süt toplama merkezlerini sektöre kazandırılması ile ilgili fizibilite projesini bize sundular. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı bulundu ve onaylandı. Malatya’da yapılan çalışmalar sonucunda süt varlığı tespit edilmiş olacak. Süt toplama merkezi ile ilgili toplama tank istasyonlarının kurulacağı yerler tespit edilmiş olacaktır. Bu yatırımda rantabl olursa daha sonra devletimizin çeşitli kaynakları ile Malatya’da hayata geçirme fırsatı doğacaktır. Bölgemizde SÜTAŞ gibi mega bir yatırım var. Malatya’da yapılacak olan çalışmalar bir bakıma süt işleme ile ilgili SÜTAŞ’ın 250 km çaptaki süt toplama merkezi ile ilgili bir hazırlık olacak. Projemizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”


Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, Malatya’nın kalkınması için Fırat Kalkınma Ajansı ile özellikle kamu yatırımları ve özel sektör yatırımlarının sağlıklı yapılabilmesi için sürekli işbirliği içerisinde olduklarını ifade etti.


Özcan, göreve geldikleri ilk günden bu yana tarım ve hayvancılığın gelişimi için Malatya’da neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptıklarına değinerek, “Malatya Ticaret Borsası olarak, ‘Malatya’da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri Fizibilite Çalışması’ projesini Fırat Kalkınma Ajansına sunduk, projemizin onaylandı” dedi.


Malatya ekonomisi için tarım ve özellikle hayvancılığın önem arz ettiğini kaydeden Özcan, “Bölge gelişirken ve büyürken sektörel bazda bir takım problemler ve sıkıntılar ortaya çıkıyor. Özelikle süt hayvancılığı ile ilgili Malatya’daki mevcut süt kapasitesini sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Fizibilite çalışmamız, bölgenin süt envanterinin çıkarılması ve sürecin sonraki adımlarını sağlıklı atabilmemiz için çok değerlidir. Malatya’da önemli bir süt kapasitesi varsa süt işleme tesisine ihtiyaç duyulacak. Bununla birlikte kamu veya özel sektör yatırımları için temas halinde olacağız. Bölgeye SÜTAŞ’ın önemli bir yatırımı gerçekleşiyor. Malatya’ya 250 km mesafe. Mutlaka ortaya çıkarılacak fizibilite çalışmaları sonucunda uygun görülürse soğuk zincir yöntemi ile o bölgeye taşınabilir. Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri Fizibilite Çalışması neticesinde üretimde hem süreklilik hem de verimlilik sağlanacak. Bölgemizde hayvancılığın gelişimine çok önemli katkı sunacak, çiftçimizi üretime teşvik edecek, ürettiği sütün pazar değeriyle birlikte gelir düzeyi de artırılmış olacak. Projemize verdikleri destekten dolayı Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve ekibine teşekkür ediyor; üreticilerimize, ilimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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