Ekonomi-44:
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22 Ekim 2019 Salı 16:39

MTSO Üyesi Olan KOBİ’ler Yeni Program Hakkında Bilgilendirildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliği ile “Yurt dışı Pazar Hibe ve Destek Programı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yurt dışı Pazar Hibe ve Destek Programı kapsamında desteklenecek proje türleri hakkında bilgi verildi.

MTSO Üyesi Olan KOBİ'ler Yeni Program Hakkında Bilgilendirildi
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Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programa Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, yönetim kurulu üyeleri KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, “İnsanımızı, geleceğe hazırlayacak her türlü çaba, bizim için eşsiz bir servet değerindedir. Girişimciliğe adım atan vatandaşlarımızın, iş kurma aşamasında ihtiyaç duyacakları, danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Bu anlamda KOSGEB ile de çok sayıda iş birliği gerçekleştiriyoruz. Özellikle, meslek edindirmeye yönelik gayretler ile yeteneklerin keşfedilip işlenmesi, bunların zamanla topluma faydalı işler ve projelere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması, bizim için çok önemli ve değerli. Bireylerin, üretim ve istihdama kazandıracak mesleki eğitimleri de önemli. O nedenle, her fırsatta ilimizdeki diğer kurumlarla birlikte hareket etmeye gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YENİ İSTİHDAM OLUŞTURMASI İÇİN DÜŞÜNÜLEN HER TÜRLÜ PROJEYİ DESTEKLİYORUZ”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her zaman ülke insanının yararına her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydeden Gündüz, “Ekonomik kalkınmanın ana unsurlarından birinin, iyi yetişmiş girişimci bireylerin, iş hayatına kazandırılması olduğuna inanıyoruz. O nedenle de, gerek vatandaşlarımızın gerekse üyelerimizin fuarlar ve eğitimler gibi çeşitli faaliyetlerle mesleki donanımlarını artırmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede, günümüzün rekabet koşullarına hazır hale gelmelerini istiyoruz. Girişimci bireylerin yeni iş imkanı, yeni iş yerleri ve yeni istihdam oluşturması için düşünülen her türlü projeyi, var gücümüzle destekliyoruz” diye konuştu.

“BUGÜNE KADAR ÇIKMIŞ EN GÜZEL DESTEKLERDEN BİRİYLE KARŞINIZDAYIZ”

KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki ise programın amacının ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması olduğunu belirtti. İşletmelerin başvurularını e-devlet üzerinden yapacağını hatırlatan Seki, “Yeni Yurt Dışı Pazar Desteği Proje Bazlı Destek Programımızın süresi, en az 6 ay, en fazla 24 ay. Toplam destek miktarı ise, %70’i geri ödemesiz, %30’u geri ödemeli olarak işletme başına 300.000 TL. Personel giderleri, Yazılım ve Donanım Giderleri, Tanıtım Giderleri, Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri ve Hizmet Alım Giderlerinde destek üst limiti 100 bin TL; Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderlerinde ise 150 bin TL. Özetle, %100 oranında sizlere katkı sağlayacak bugüne kadar çıkmış en güzel desteklerden biriyle karşınızdayız.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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