Sadıkoğlu, ''Malatya ekonomisine bir dönemde katkım olmazsa, başkanlığı bırakırım''

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, MTSO Başkanlığı’na seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, daha önceden de MTSO’da meclis üyesi olması nedeniyle odaya yabancı olmadığına işaret ederek, odanın ekonomide lokomotif görevi yapması gerektiğine dikkat çekti. Sadıkoğlu, "Yeni yönetim olarak hedefimiz, kentin sanayisine, kentin ekonomisine vizyoner bir bakış açısı kazandırmaktır. Bunun için de sanayicimizin, esnafımızın, ticaret erbabımızın ufkunu açacak yeni projeleri hayata geçirmek tek gayemiz olacaktır. Özellikle, Ticaret ve Sanayi odalarının çözüm ortağı olan, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere, Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve diğer dinamiklerin de desteği ile sektörlerimizin gelişmesini sağlayarak, kentin büyümesine önemli bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim merkezleri oluşturarak, genç ve kadın girişimcilerimizin dünyaya açılmasına katkı sunacağız. Dış ticarette adeta müşavirlik hizmeti vereceğiz. Dışarıda bulunan değerli Malatyalı iş adamlarımızın kendi memleketleri ile entegrasyonuna katkı sunmak adına büyük buluşmalar gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim olarak, yeni bir vizyon ile şehrimizin büyümesine katkı sunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Eğer şehre katkı sunamazsak, beceremezsek başkanlığı dönem sonunda bırakırım” şeklinde konuştu. Çin’den iş adamları grubunun önümüzdeki günlerde Malatya’yı ziyaret edeceğini söyleyen Sadıkoğlu, “Ziyaret sonrasında ilimize büyük yatırımların yapılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Kendisinin basına uzak birisi olmadığını, bir dönem yerel gazete imtiyaz sahipliği ve hala web haber sitesi yöneticiliğini de yaptığını hatırlatan Sadıkoğlu, dijital ve internet çağında baş döndürücü gelişmeler olduğunu, çağa ayak uyduranın işini yürütebileceğini vurguladı. BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ise, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aktırdı. BİK’in 41 il’de şubesi bulunduğunu, diğer illerde ise resmi ilanlara valiliklerin baktığını hatırlatan Abacı, BİK olarak resmi ilan aracılık hizmetlerinin yanı sıra, gazeteci dernekleri ile gazetecilere yardım, faizsiz kredi, eğitim gibi faaliyetlerde de bulunduklarını vurguladı. Devletin parasını ilanlar aracılığıyla basılı organlara aktarmaları nedeniyle, devlet adına gazeteleri de denetlediklerini söyleyen Nihat Abacı, mevzuata uygun yayın yapan gazetelerin resmi ilan alabildiklerini kaydetti.

İHA