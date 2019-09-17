Teknik Destek Programı Kapsamında 8 Proje Başarılı Bulundu

İlgili dönem içerisinde teslim alınan toplam 16 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 8 adet başvuru başarılı bulundu.

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Teknik Destek Programı kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesini kurum olarak hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Gerek uygulanacak eğitimler, gerekse de hayata geçirilecek danışmanlık hizmetleri ile programımıza başvuran bölgemiz kamu kurumları, mahalli idareleri, üniversiteleri ve diğer kurumlarında nitelikli insan kaynağının oluşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iş güvenliğinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve yönetim süreçlerinin profesyonelleştirilmesi gibi alanlarda kurumlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Teknik destek programımız sene boyunca başvuruya açık olup, tüm değerli yararlanıcılarımızın kendi faaliyet alanlarına ilişkin proje başvurularını yapabileceği bir program türüdür. Sonuçların illerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum”

Yoğunlu, başvuru sahiplerinin sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Başarılı bulunulan projeler şunlar:

Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personellerine Uygulamalı AB Proje Yazma Eğitimi Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Elazığ 2. OSB Müdürlüğü Kurumsal Kimlik Çalışmaları Projesi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Harput Kirazının Markalaştırma Projesi Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimi Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Yalın Düşünce ve Yalın Üretim Teknikleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Eğitimde Markalaşma Sürecinde Yükseköğretim Kalite Sistem Eğitimleri Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği, Aile Şirketlerinin Sürekliliği İçin Kurumsallaşma Bingöl Üniversitesi, Marka-Patent-Faydalı Model-Endüstriyel Tasarım ve Uygulama Eğitimi

Başarılı başvuru sahiplerinin 10(on) gün içerisinde sözleşme için gerekli evrakları Ajans’a teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakların teslimini müteakiben başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edileceklerdir. Sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğinden itibaren en geç 10(on) gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere Ajans’a müracaat etmeyen başvuru sahipleri haklarından feragat etmiş sayılırlar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)