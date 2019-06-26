Teknokent Yeni Firmalarla Büyüyor

INFINA Yazılım Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü, Teknik Müdürü, İnsan Kaynakları ve Mali İşler yetkilileri öğrencilerle 2 gün boyunca mülakat yaparak personel seçimi yaptı.
İNÜHABER MERKEZİ
İstanbul merkezli Türkiye'nin finans yazılım teknolojilerinde önemli firmalarından biri olan INFINA Yazılım Teknolojileri A.Ş. Malatya Teknokent’te şube açtı.
INFINA Yazılım Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü, Teknik Müdürü, İnsan Kaynakları ve Mali İşler yetkilileri öğrencilerle 2 gün boyunca mülakat yaparak personel seçimi yaptı.
İNÜHABER MERKEZİ