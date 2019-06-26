Teknokent Yeni Firmalarla Büyüyor

INFINA Yazılım Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü, Teknik Müdürü, İnsan Kaynakları ve Mali İşler yetkilileri öğrencilerle 2 gün boyunca mülakat yaparak personel seçimi yaptı.

İstanbul merkezli Türkiye'nin finans yazılım teknolojilerinde önemli firmalarından biri olan INFINA Yazılım Teknolojileri A.Ş. Malatya Teknokent’te şube açtı.

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