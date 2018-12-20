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20 Aralık 2018 Perşembe 19:13

''Ticaretin Kolaylaştırılması'' konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle “Ticaretin Kolaylaştırılması” konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

''Ticaretin Kolaylaştırılması'' konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi
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TSO 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonun da düzenlenen toplantıya TSO Başkanı-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Kurum Müdürleri, FKA Genel Sekreteri Vahap Yoğunlu ve STK temsilcilerinin yanı sıra ithalat-ihracat yapan firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Malatya'nın ihracat rakamlarından bahsederek “2018 yılının ilk 11 ayında gerçekleşen ihracat rakamı 314 Milyon dolar. Biz bu rakamları arttırmak için odamız bünyesinde ‘İhracat Destek Ofisi' kuracağız. Bu ofiste ihracat yapmak isteyen, destek isteyen ve sorun yaşayan firmalara destek olunacak. Ayrıca EXİM Bank temsilcileriyle görüştük ve Malatya'ya bir şube açılması gerektiğini vurguladık. Şube açıldığı zaman Malatya ihracatını yapmak için Antep, İzmir ve İskenderun'a gitmeyecek.” dedi. Sadıkoğlu ayrıca gümrük kapılarında yaşanan sorunları çözmek adına Fırat Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışma yaptıklarını da ifade etti.

Daha sonra konuşan Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez ise “Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik söz konusu projelerin, hizmete dönüşerek hedef kitlelere ulaştırma noktasında yer alan Fırat gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü olarak bizler de Bakanlığımızın "hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı" vizyonuyla dış ticaret sürecinde yer alan tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde, eski çalışma ortamına nazaran daha modern bir ortamda, gümrük hizmetlerinin tüm gereklerini içinde barındıran ve yapımı Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci'nin himayelerinde çok hızlı bir şekilde 2018 de tamamlanan yeni hizmet binasında Malatya'nın ve bölgenin dış ticaret hacmini artırmak amacındayız” şeklinde konuştu.

Toplantıda açılış konuşmalarından sonra Gümrük Müşaviri Atilla Şahin ve Muayene Memuru Servet Ata tarafından slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara “İç ve Dış Ticaretin Kolaylaştırılması” konulu bilgi verildi. Toplantının sonunda firmaların da katılımı ile soru- cevap ve çözüm önerileri bölümüne geçildi. Daha sonra plaket töreni ile toplantı son buldu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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